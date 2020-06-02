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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 02 Haziran 2020, Salı

Menfaati korumak için hakim devreye girer

Evimizin tapu kaydında aile şerhi var. Satış gerçekleştirmek zorundayız fakat eşim kötü niyetli olarak onay vermiyor. Ne yapabilirim?
Ailenin menfaati söz konusu olduğu durumlarda satışa rıza göstermeyen eşiniz için hakim müdahalesi talep edebilirsiniz.
Bunun için aile mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?
İpotekli bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devrine engel durum yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Devri takiben, tapu müdürü Türk Medeni Kanunu'nun 1019'uncu maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

4 yıllık flört döneminden sonra evlendim. Kocam, annesinin de bizimle oturması için diretmeye başladı. Başta böyle konuşmamıştık. Bu durum boşanma sebebi sayılır mı?
Maalesef zor bir durum. Evlilik birliği içinde aslolan çiftlerin aile konutu içinde yaşamalarıdır. Yargıtay 2010 yılında, bağımsız ortak konut seçiminden kaçınarak eşini rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, 'eşini terk etmiş' sayılması gerektiği yönünde karar düzenlemiştir. Kısaca eşinizin size ayrı ev sağlamaması, rızanız olmaksızın ailesiyle birlikte oturmaya zorlaması boşanma nedenidir.

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