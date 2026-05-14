Süper Lig'de kupa ekonomisi: Transferde Galatasaray kazandı, Fenerbahçe rekor kırdı

Son 4 sezonda 6 kupa kazanan Galatasaray, kupa başına 50.1 milyon Euro harcadı. F.Bahçe ise bu süreçte 2 kupayı müzesine taşıdı... Kupa başına kasasından tam 147.9 milyon Euro çıkardı...

Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son 4 sezonda yüksek bonservis ücretleri ödedi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 4 yıllık süreçte 300.6 milyon Euro'luk transfer harcaması yaptı.

Oyuncu satışlarından ise 125.8 milyon Euro'yu kasasına koydu. 4 yıllık süreçte 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazanan Cimbom, 6 kupa için 300.6 milyon Euro harcadı. Kupa başına 50.1 milyon Euro harcamış oldu. Fenerbahçe ise bu süreçte 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazandı. 4 yılda 295.9 milyon Euro harcayan Kanarya, kupa başına 147.9 milyon Euro'yu elden çıkardı.
Galatasaray transfere 300.6, Fenerbahçe ise 295.9 milyon euro yatırdı.

Fenerbahçe, bu süreçte 179.1 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı. Beşiktaş da Fenerbahçe gibi bu süreçte 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. 190.9 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. 1 kupa için 95.4 milyon Euro harcamış oldu. 4 yıllık süreçte 90.3 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı. Trabzonspor ise son 4 yılda kupa kazanamadı. 106.7 milyon Euro'luk transfer harcaması yaparken oyuncu satışlarından ise 78.5 milyon Euro'yu kasasına koydu.
Dilek Demir Takvim.com.tr Spor

