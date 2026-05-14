Süper Lig'de kupa ekonomisi: Transferde Galatasaray kazandı, Fenerbahçe rekor kırdı
Son 4 sezonda 6 kupa kazanan Galatasaray, kupa başına 50.1 milyon Euro harcadı. F.Bahçe ise bu süreçte 2 kupayı müzesine taşıdı... Kupa başına kasasından tam 147.9 milyon Euro çıkardı...
Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son 4 sezonda yüksek bonservis ücretleri ödedi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 4 yıllık süreçte 300.6 milyon Euro'luk transfer harcaması yaptı.
Oyuncu satışlarından ise 125.8 milyon Euro'yu kasasına koydu. 4 yıllık süreçte 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazanan Cimbom, 6 kupa için 300.6 milyon Euro harcadı. Kupa başına 50.1 milyon Euro harcamış oldu. Fenerbahçe ise bu süreçte 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazandı. 4 yılda 295.9 milyon Euro harcayan Kanarya, kupa başına 147.9 milyon Euro'yu elden çıkardı.
Fenerbahçe, bu süreçte 179.1 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı. Beşiktaş da Fenerbahçe gibi bu süreçte 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. 190.9 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. 1 kupa için 95.4 milyon Euro harcamış oldu. 4 yıllık süreçte 90.3 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı. Trabzonspor ise son 4 yılda kupa kazanamadı. 106.7 milyon Euro'luk transfer harcaması yaparken oyuncu satışlarından ise 78.5 milyon Euro'yu kasasına koydu.
