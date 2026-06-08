Hürmüz Boğazı'ndaki kriz küresel ekonomiyi vurdu! 700 milyar dolarlık devasa kayıp kapıda

Ortadoğu'daki savaşın üzerinden geçen 100 günde Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların petrol, doğal gaz ve gübre arzını sekteye uğratması nedeniyle küresel ekonomi ve ticarette büyümenin bu yıl belirgin şekilde yavaşlayacağı öngörülüyor. OECD'nin Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, savaşa ilişkin gelişmeler ve savaşın süresi, küresel ekonomik büyüme için belirleyici olacak.

Dünya ekonomisinin halihazırda yaklaşık 118 trilyon dolar büyüklüğünde olduğu dikkate alındığında, büyümenin 0.6 puan zayıflaması küresel ekonomi açısından en az 700 milyar dolarlık potansiyel kayıp anlamına geliyor.

Savaşın nispeten kısa sürmesi halinde küresel ekonomik büyümenin 2025'teki yüzde 3.4 seviyesinden bu yıl yüzde 2.8'e düşeceği ve 2027'de yeniden yüzde 3.1 seviyesine yükseleceği öngörülüyor.

Ancak savaş ve ticaret akışındaki aksaklıkların daha uzun sürmesi halinde dünya ekonomisindeki büyüme bu yıl yüzde 2.1 ve 2027'de yüzde 1.8 seviyesine kadar zayıflayabilir.

OECD, küresel ticaretteki büyümenin de 2025'teki yüzde 5 seviyesinden bu yıl yüzde 3.1'e ve 2027'de yüzde 2.9'a düşeceğini öngörüyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise savaşın tetiklediği petrol krizi nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini 0.2 puan aşağı çekerek yüzde 2.4'e i ndirdi.