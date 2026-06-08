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Vergi denetiminde yapay zeka dönemi! Bakan Şimşek duyurdu: "Bilinç platformu" bu yıl devreye giriyor

Bu yıl devreye alınacak uygulamayla mükellefler, vergisel risklerini öğrenerek denetim ya da cezaya maruz kalmadan önce durumlarını düzeltebilecek...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Vergi denetiminde yapay zeka dönemi! Bakan Şimşek duyurdu: "Bilinç platformu" bu yıl devreye giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, vergi kaybı ve kaçağıyla mücadeleye yönelik kullandığı yapay zeka uygulamalarını genişletiyor.

Başkanlık, mükelleflerin vergisel risklerini doğrudan görebilecekleri ve durumlarını değerlendirebilecekleri yapay zeka destekli yeni nesil dijital hizmet olan Bilinç Platformu'nu bu yıl içinde devreye alacak.

Web uygulaması şeklinde çalışacak Bilinç Platformu ile mükelleflerin VDK tarafından tespit edilen risklerinin kendileriyle doğrudan paylaşılması sağlanacak. Böylece mükellefler, herhangi bir denetim ya da ceza sürecine girmeden önce risklerini görerek gerekli değerlendirmeleri yapabilecek.

Vergi denetiminde yapay zeka dönemi! Bakan Şimşek duyurdu: "Bilinç platformu" bu yıl devreye giriyor-2

KARŞI TARAFI DA GÖRECEK

Platformun ilk aşamasında 150'den fazla kural bazlı vergi analizi ile birlikte vergisel konulara odaklı makine öğrenmesi senaryoları devreye alınacak. Bu sistem sayesinde mükelleflerin vergisel riskleri sayısal skorlar halinde gösterilecek ve daha objektif, veri temelli değerlendirme imkanı sağlanacak.

Büyük Kayıt Dışılık Çerçevesi de platforma entegre edilecek. Bu kapsamda parasal hareketler üzerinden tespit edilen riskli işlemler, mükelleflerin bilgisine sunulacak. Platformda sahte belge kullanımına ilişkin riskler de önemli yer tutacak. Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi'nin çıktıları doğrultusunda mükelleflerin ticari ilişki içinde oldukları taraflardan kaynaklanan riskler de "karşı taraf riski" olarak paylaşılacak.

Vergi denetiminde yapay zeka dönemi! Bakan Şimşek duyurdu: "Bilinç platformu" bu yıl devreye giriyor-3

REHBERLİK İMKANI

Bilinç Platformu, "ikaz denetimi" yaklaşımını destekleyecek. Denetim gerektirmeyen ancak mükelleflerin bilmelerinde fayda görülen hususlar hakkında bilgilendirme yapılacak. Bu sayede mükellefler, olası hatalarını erken aşamada fark ederek düzeltme imkanı bulacak. Talepte bulunan mükellefler için rehberlik çalışmasında bulunmak üzere müfettiş görevlendirilebilecek.

Mehmet Şimşek. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Mehmet Şimşek. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)


'DENETİM ÖNCESİ BİLİNÇLENME"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bilinç Platformu ile vergi denetiminde "denetim sonrası müdahale" yerine "denetim öncesi bilinçlendirme" anlayışını tesis edeceklerini belirtti.

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