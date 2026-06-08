Terzinin yaptığı özel aparatla dünya şampiyonluğuna yüzdü! Esra Yüce’nin ezber bozan azmi
Paralimpik yüzücü Esra Yüce, azmi ve dişlerine sıkıştırdığı özel aparatla 3 kez dünya şampiyonu oldu...
Busa'da yaşayan Esra Yüce (14), güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamaz halde dünyaya geldi. Doktorlarının tavsiyesiyle başladığı yüzmede kısa sürede büyük başarılar elde eden genç sporcu, antrenörü İlyas Aziz'in terziye yaptırdığı özel aparat sayesinde sırtüstü yarışlarında da mücadele etme fırsatı buldu.
Sırbistan'da düzenlenen GYMNASIADE ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte dünya şampiyonu, sırtüstünde dünya ikincisi olan Esra, Fair Play ödülünü de kazandı. Milli sporcu, İtalya'daki Para Swimming World Series'te iki altın madalya daha elde etti.
Eylül ayında Kocaeli'de yapılacak Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Esra Yüce, "Ülkemi temsil edip, bayrağımı dalgalandırdığım için mutluyum" dedi.
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