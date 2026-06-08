CANLI YAYIN
Geri

Terzinin yaptığı özel aparatla dünya şampiyonluğuna yüzdü! Esra Yüce’nin ezber bozan azmi

Paralimpik yüzücü Esra Yüce, azmi ve dişlerine sıkıştırdığı özel aparatla 3 kez dünya şampiyonu oldu...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Terzinin yaptığı özel aparatla dünya şampiyonluğuna yüzdü! Esra Yüce’nin ezber bozan azmi

Busa'da yaşayan Esra Yüce (14), güç ve kas eksikliği nedeniyle el ve kollarını kullanamaz halde dünyaya geldi. Doktorlarının tavsiyesiyle başladığı yüzmede kısa sürede büyük başarılar elde eden genç sporcu, antrenörü İlyas Aziz'in terziye yaptırdığı özel aparat sayesinde sırtüstü yarışlarında da mücadele etme fırsatı buldu.

Sırbistan'da düzenlenen GYMNASIADE ISF U15 Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte dünya şampiyonu, sırtüstünde dünya ikincisi olan Esra, Fair Play ödülünü de kazandı. Milli sporcu, İtalya'daki Para Swimming World Series'te iki altın madalya daha elde etti.

Esra Yüce. (Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Esra Yüce. (Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Eylül ayında Kocaeli'de yapılacak Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Esra Yüce, "Ülkemi temsil edip, bayrağımı dalgalandırdığım için mutluyum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terzinin yaptığı özel aparatla dünya şampiyonluğuna yüzdü! Esra Yüce’nin ezber bozan azmi-3 Terzinin yaptığı özel aparatla dünya şampiyonluğuna yüzdü! Esra Yüce’nin ezber bozan azmi-4 Terzinin yaptığı özel aparatla dünya şampiyonluğuna yüzdü! Esra Yüce’nin ezber bozan azmi-5
Takvim Kaynak Tercihleri
Galatasaray’da 4 ayrılık 3 transfer! Okan Buruk imzayı atıyor
SONRAKİ HABER

Galatasaray’da 4 ayrılık 3 transfer! Okan Buruk imzayı atıyor

 8 yıl 4 gün sonra yeniden görevde! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım
ÖNCEKİ HABER

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler