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Türk tıbbı için tarihi gurur! Prof. Dr. Oktar Asoğlu İngiltere'de canlı kanser ameliyatı yapacak

Prof. Dr. Oktar Asoğlu, İngiltere’nin Portsmouth kentinde düzenlenen 10’uncu Portsmouth Kolorektal Kongresi’nde canlı ameliyat gerçekleştirecek. Dünyanın önde gelen cerrahları ve binlerce uzman, Türk doktorun operasyonunu canlı takip edecek...

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Giriş Tarihi:
Türk tıbbı için tarihi gurur! Prof. Dr. Oktar Asoğlu İngiltere'de canlı kanser ameliyatı yapacak

İngiltere'den Türk tıbbına gurur veren bir davet geldi. Robotik kanser cerrahisi alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Prof. Dr. Oktar Asoğlu, İngiltere'de düzenlenecek 10'uncu Portsmouth Kolorektal Kongresi'nde canlı ameliyat gerçekleştirecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden alanında uzman bilim insanlarının katılacağı kongrede Prof. Dr. Asoğlu, rektum kanseri ameliyatını canlı olarak yapacak. Operasyon hem salondaki katılımcılar hem de çevrim içi olarak binlerce uzman tarafından takip edilecek.

Prof. Dr. Oktar Asoğlu. (Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.)Prof. Dr. Oktar Asoğlu. (Fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

TÜRK TIBBI ADINA İLK

90 yaşındaki kolorektal cerrahi öncüsü Bill Shields'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda, üç cerrah eş zamanlı canlı ameliyat yapacak. Operasyonlar, kolorektal cerrahinin standartlarını belirleyen yaklaşık 90 bilim insanının gözetiminde değerlendirilecek. Davet, hem Prof. Dr. Oktar Asoğlu'nun uluslararası başarısını hem de Türk tıbbının dünya çapındaki saygınlığını bir kez daha ortaya koydu.

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