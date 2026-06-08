Türk tıbbı için tarihi gurur! Prof. Dr. Oktar Asoğlu İngiltere'de canlı kanser ameliyatı yapacak

İngiltere'den Türk tıbbına gurur veren bir davet geldi. Robotik kanser cerrahisi alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Prof. Dr. Oktar Asoğlu, İngiltere'de düzenlenecek 10'uncu Portsmouth Kolorektal Kongresi'nde canlı ameliyat gerçekleştirecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden alanında uzman bilim insanlarının katılacağı kongrede Prof. Dr. Asoğlu, rektum kanseri ameliyatını canlı olarak yapacak. Operasyon hem salondaki katılımcılar hem de çevrim içi olarak binlerce uzman tarafından takip edilecek.