Trabzonspor'a İngiltere'den 2 transfer! Şampiyonluk meşaleleri yanacak

Andre Onana'nın kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor 40 GOL YEDİ Trabzonspor formasıyla 33 maça çıkan Andre Onana, 3007 dakika sahada kaldı. 6 kez kalesini kapatırken 40 gole engel olamadı. Güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Deneyimli kalecinin Avrupa'dan da talipleri bulunuyor.

REKOR WHITTAKER İLE KIRILACAK Bu sezon yaptığı transferlerle en pahalı alımlar listesini altüst eden Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, izleme komitesinden gelen Morgen Whittaker ismini de gündemine aldı. Bir taraftan Viktor Tsygankov'u bitirmeye çalışan bordo mavili ekibin kurmayları diğer yandan da Felipe Augusto'nun ayrılışına yönelik olarak mobil bir futbolcuyu kadrosuna katmak amacında. Eğer anlaşma sağlanırsa rekorun kırılması bekleniyor. Ancak kendisini isteyen takımlar da söz konusu. Süreç bir hayli zorlu olacak.