Trabzonspor'a İngiltere'den 2 transfer! Şampiyonluk meşaleleri yanacak
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Bordo mavililer, İngiltere'den 2 yıldız ile daha anlaşmak amacında. Manchester United'dan kiralanan Andre Onana'nın tapusu alınacak. Ayrıca Middlesbrough'tan Morgan Whittaker da listede bulunuyor. İmzaların atılması halinde taraftarların şampiyonluğa olan inancı tavan yapacak.
Hızlı Özet Göster
- Trabzonspor, Andre Onana'yı Manchester United'dan bir yıl daha kiralamak istiyor ancak İngiliz kulübü bonservis bedeli ile satış yapma peşinde.
- Kamerunlu kaleci Onana, Trabzonspor formasıyla 33 maçta 40 gol yedi ve güncel piyasa değeri 10 milyon euro.
- Trabzonspor yönetimi, Felipe Augusto'nun yerine Plymouth Argyle'dan Morgan Whittaker transferini gündemine aldı.
- Morgan Whittaker'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olup transfer gerçekleşirse kulübün transfer rekorunu kırması bekleniyor.
- 25 yaşındaki Whittaker, bu sezon 45 maçta 14 gol atıp 7 asist yaparak çok yönlü oyun profili sergiledi.
Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi ve Cabral'ı duyuran Trabzonspor, Thierry Karadeniz'i de kampa getirecek. Noah Saviolo da kısa süre içerisinde imza atacak. Eksik bölgelerini kapatabilmek adına çalışmalarını yürüten yönetim, tam isabet sağlamak amacında.
KALEYE ANDRE ONANA
Geride kalan sezonda beklentileri karşılamakta zaman zaman zorlansa da taraftarlardan tam not alan Adre Onana için bir hayli uğraş veriliyor. Kamerunlu file bekçisinin şehirde çok sevilmesinin yanı sıra performansı ve Avrupa Ligi'nde oynanacak olmasından dolayı takımda tutulması isteniyor. Bu nedenle de Manchester United ile görüşmeler sürüyor.
ADA'DA İSTENMİYOR
Andre Onana'nın kiralandığı İngiliz ekibinde Sam Lammens'in bulunması, ilk tercih olmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle de takımdan ayrılması mümkün gözüküyor. Ancak Ada ekibinin beklentisi bonservisle satış gerçekleştirmek. Yönetimin arzusu bir sene daha kiralamak. Kırmızı Şeytanlar ücret konusunda fedakarlık gösterebilirse kalıcı bir anlaşma da sürpriz olmayacak. Onana'nın düşüncesi ise önce gelecek tüm teklifleri görmek istiyor. Yönetim kısa sürede anlaşma sağlamayı arzu ediyor.
40 GOL YEDİ
Trabzonspor formasıyla 33 maça çıkan Andre Onana, 3007 dakika sahada kaldı. 6 kez kalesini kapatırken 40 gole engel olamadı. Güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Deneyimli kalecinin Avrupa'dan da talipleri bulunuyor.
REKOR WHITTAKER İLE KIRILACAK
Bu sezon yaptığı transferlerle en pahalı alımlar listesini altüst eden Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, izleme komitesinden gelen Morgen Whittaker ismini de gündemine aldı. Bir taraftan Viktor Tsygankov'u bitirmeye çalışan bordo mavili ekibin kurmayları diğer yandan da Felipe Augusto'nun ayrılışına yönelik olarak mobil bir futbolcuyu kadrosuna katmak amacında. Eğer anlaşma sağlanırsa rekorun kırılması bekleniyor. Ancak kendisini isteyen takımlar da söz konusu. Süreç bir hayli zorlu olacak.
TAM ARANAN PROFİL
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcu hem kanatta hem de merkezde oynamasının yanı sıra zaman zaman forvette de görev alabiliyor. Bu sezon çıktığı 45 karşılaşmada 14 gol atan İngiliz futbolcu 7 de asist yaparak takımı adına 21 kere tabelanın değişmesini sağladı.
2026 MODEL JAJA
Morgan Whittaker, profili ile Jaja'yı da andırıyor. Çalımları, hareketleri, uzaktan şutları ve duran toplardaki etkisinin yanı sıra oyun görüşü taraftarın gözünün pasını silecek cinsten. Watford'a karşı serbest vuruştan attığı gol ödüle layık görüldü. Whittaker, taraftarlar tarafından sezonun en güzel golünü atan isim olarak seçildi.