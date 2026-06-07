Galatasaray’da 4 ayrılık 3 transfer! Okan Buruk imzayı atıyor

Mauro Icardi ile yolların tamamen ayrılması halinde Galatasaray'ın Zenit'te kiralık oynayan ve Al-Nassr ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Jhon Duran için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

Galatasaray yetkilileri Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun için Almanya'da resmi pazarlık masasına oturdu ancak yüksek bonservis bedeli transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Galatasaray yönetimi Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Elias Jelert'in takımdan ayrılması konusunda görüş birliğine vardı ve oyuncuların temsilcilerine bilgilendirme yapıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in mazbatasını almasının ardından teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıl daha sözleşme uzatılacak ve ücretinde Türk lirası bazında iki kat artış yapılacak.

Yönetimin ilk hamlesinin ise teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamak olması bekleniyor.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi ve mazbatasını almasının ardından iç ve dış transfer çalışmaları resmen başlayacak.

Dursun Özbek Okan Buruk ile yola devam edecek

YENİ SÖZLEŞME

Dursun Özbek yönetimi, görev süresi boyunca Okan Buruk ile çalışmayı sürdürecek ve deneyimli teknik adamın sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak.



Ayrıca Buruk'un yıllık ücretinde Türk lirası bazında iki kat artış yapılması planlanıyor.

En az bir sezon daha Galatasaray'da görev yapmak isteyen 52 yaşındaki teknik adamın, Avrupa'dan gelebilecek olası tekliflere de kapıyı kapattığı aktarıldı.

2022-23 sezonunda göreve başlayan Okan Buruk, geride kalan dönemde 4 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında çıktığı 203 resmi maçta 2.27 puan ortalaması yakaladı.