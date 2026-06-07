Galatasaray’da 4 ayrılık 3 transfer! Okan Buruk imzayı atıyor
Galatasaray’da yeni sezon planlaması seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hız kazandı. Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme hazırlığı yapılırken, 4 futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde ise Can Uzun, Aral Şimşir ve Jhon Duran yer alıyor.
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in mazbatasını almasının ardından teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıl daha sözleşme uzatılacak ve ücretinde Türk lirası bazında iki kat artış yapılacak.
- Galatasaray yönetimi Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Elias Jelert'in takımdan ayrılması konusunda görüş birliğine vardı ve oyuncuların temsilcilerine bilgilendirme yapıldı.
- Galatasaray yetkilileri Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun için Almanya'da resmi pazarlık masasına oturdu ancak yüksek bonservis bedeli transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.
- Galatasaray, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 2004 doğumlu Aral Şimşir için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.
- Mauro Icardi ile yolların tamamen ayrılması halinde Galatasaray'ın Zenit'te kiralık oynayan ve Al-Nassr ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Jhon Duran için resmi girişimlere başlaması bekleniyor.
Galatasaray'da Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesi ve mazbatasını almasının ardından iç ve dış transfer çalışmaları resmen başlayacak.
Yönetimin ilk hamlesinin ise teknik direktör Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamak olması bekleniyor.
Böylece kulüp, yeni sezon planlamasını teknik heyet konusunda belirsizlik yaşamadan sürdürecek.
YENİ SÖZLEŞME
Dursun Özbek yönetimi, görev süresi boyunca Okan Buruk ile çalışmayı sürdürecek ve deneyimli teknik adamın sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak.
Ayrıca Buruk'un yıllık ücretinde Türk lirası bazında iki kat artış yapılması planlanıyor.
En az bir sezon daha Galatasaray'da görev yapmak isteyen 52 yaşındaki teknik adamın, Avrupa'dan gelebilecek olası tekliflere de kapıyı kapattığı aktarıldı.
2022-23 sezonunda göreve başlayan Okan Buruk, geride kalan dönemde 4 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında çıktığı 203 resmi maçta 2.27 puan ortalaması yakaladı.
4 AYRILIK KAPIDA
Öte yandan yeni sezon kadro planlamasına ilişkin kritik zirve de gerçekleştirildi. Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ile tatilden dönen Okan Buruk'un yaptığı toplantıda takımın geleceği ve ayrılması planlanan isimler değerlendirildi.
Toplantıda geçtiğimiz sezonu farklı kulüplerde kiralık geçiren Nicolo Zaniolo ile birlikte Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Elias Jelert'in durumları detaylı şekilde ele alındı.
Bu dört futbolcunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giymemesi konusunda görüş birliğine varıldığı ve oyuncuların temsilcilerine de bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.
Yönetimin ayrıca olası diğer ayrılık senaryolarını da değerlendirdiği, transfer ihtiyaçlarının bu süreçte netleşecek kadro yapısına göre şekillendirileceği belirtildi.
İLK HEDEF CAN UZUN
Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Can Uzun transferinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sky Almanya'nın haberine göre sarı-kırmızılı yöneticiler, Eintracht Frankfurt yetkilileriyle Almanya'da resmi pazarlık masasına oturdu.
A Milli Takım kampında bulunan genç oyuncunun Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı öne sürülürken, transferin önündeki en büyük engelin Alman ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedeli olduğu ifade edildi.
YENİ GÖZDE ARAL ŞİMŞİR
Yönetimin gündemindeki bir diğer isim ise Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 2004 doğumlu Aral Şimşir. Galatasaray'ın genç oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlamaya hazırlandığı belirtiliyor.
Bu sezon lig ve Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çeken Aral'ın, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilmesi, teknik kapasitesi, pas kalitesi ve mücadele gücü nedeniyle Okan Buruk'un istediği oyuncu profiline uygun olduğu değerlendiriliyor.
DURAN'A ONAY ÇIKTI
Forvet hattında ise Jhon Duran dosyası yeniden açıldı. Kolombiyalı futbolcunun geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile telefonda görüştüğü ve Galatasaray'da forma giymek istediğini ilettiği bildirildi.
Bu görüşmenin ardından Buruk'un da kararını değiştirerek yönetimine oyuncu için olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Mauro Icardi ile yolların tamamen ayrılması halinde Galatasaray'ın Jhon Duran için resmi girişimlere başlaması bekleniyor. 10+4 yabancı kuralı açısından da avantaj sağlayan 22 yaşındaki futbolcu, Zenit'te satın alma opsiyonuyla kiralık forma giydi ancak Rus kulübünün bu opsiyonu kullanmayı düşünmediği belirtiliyor.
2030 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi bulunan Duran'ın ise yeniden Suudi Arabistan'a dönmek istemediği ifade ediliyor. Kolombiyalı golcü, geride kalan sezonun ilk yarısında kiralık olarak Fenerbahçe'de 21 maça çıkarken 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.