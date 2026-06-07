Tokat, Gümüşhane, Nevşehir... 6 belde 362 mahallede ara seçim sandığı | Hangi ilde kaç seçmen var?
Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için ara seçim sandığı kuruldu. Saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Sandıklar saat 17.00'de kapanacak ve sayım yapılacak. Peki, hangi ilde kaç seçmen bulunuyor? Takvim.com.tr detayları derledi.
Hızlı Özet Göster
- Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de toplam 6 beldede ve 362 mahallede seçim sandığı kuruldu.
- Seçimlerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.
- Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve sandıklar saat 17.00'de kapanacak.
- Tokat'ta 5682, Nevşehir'de 2062, Gümüşhane'de 2969 seçmen oy kullanacak.
- Ara seçimlere 27 siyasi parti katılım sağladı ve birleşik oy pusulasındaki yerleri 21 Nisan'da kura ile belirlendi.
Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede seçim sandığı kuruldu.
Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenmiş olacak.
Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıklar saat 17.00'de kapanacak.
TOKAT'TA 5682 SEÇMEN BULUNUYOR
Tokat'taki 4 beldede toplam 5682 seçmen bulunuyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinesinde gerçekleştirilen ara seçimlerde beldelerin mahalle, sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:
Reşadiye- Çevrecik beldesi: 4 mahallede toplam 2 bin 166 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.
Reşadiye- Yolüstü beldesi: 4 mahallede toplam bin 600 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.
Almus- Bağtaşı beldesi: 3 mahallede toplam bin 206 seçmen, 4 sandıkta oy kullanıyor.
Yeşilyurt- Kuşçu beldesi: 2 mahallede toplam 710 seçmen, 2 sandıkta oy kullanıyor.
NEVŞEHİR'DE 2062 SEÇMEN
Nevşehir Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa beldesinde Mustafapaşa'da 5, Ayvalı Mahallesi'nde 2 olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu. 2 bin 62 seçmenin olduğu belde seçimlerinde vatandaşlar oylarını kullanmak için sandık başına gitti.
GÜMÜŞHANE'DE 2969 SEÇMEN
Gümüşhane'nin Tekke beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimleri için 2 bin 969 seçmen bulunuyor.
27 PARTİ KATILDI
Öte yandan beldelerde yapılacak ara seçimlere 27 siyasi parti katılım sağladı.
Birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:
"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."
KURA 21 NİSAN'DA ÇEKİLMİŞTİ
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmiş, seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 21 Nisan'daki kura ile belirlenmişti.