Tokat, Gümüşhane, Nevşehir... 6 belde 362 mahallede ara seçim sandığı | Hangi ilde kaç seçmen var?

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de toplam 6 beldede ve 362 mahallede seçim sandığı kuruldu.

Seçimlerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı ve sandıklar saat 17.00'de kapanacak.

Tokat'ta 5682, Nevşehir'de 2062, Gümüşhane'de 2969 seçmen oy kullanacak.

Ara seçimlere 27 siyasi parti katılım sağladı ve birleşik oy pusulasındaki yerleri 21 Nisan'da kura ile belirlendi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede seçim sandığı kuruldu. Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenmiş olacak.

3 il 6 beldede ara seçim için sandık kuruldu (Haberin görselleri DHA'dan alındı)



Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıklar saat 17.00'de kapanacak.



TOKAT'TA 5682 SEÇMEN BULUNUYOR



Tokat'taki 4 beldede toplam 5682 seçmen bulunuyor.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinesinde gerçekleştirilen ara seçimlerde beldelerin mahalle, sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde: Reşadiye- Çevrecik beldesi: 4 mahallede toplam 2 bin 166 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor. Reşadiye- Yolüstü beldesi: 4 mahallede toplam bin 600 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor. Almus- Bağtaşı beldesi: 3 mahallede toplam bin 206 seçmen, 4 sandıkta oy kullanıyor. Yeşilyurt- Kuşçu beldesi: 2 mahallede toplam 710 seçmen, 2 sandıkta oy kullanıyor.