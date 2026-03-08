SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Şampiyonluğu kolay bırakmaz
Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tüm Yazıları

Şampiyonluğu kolay bırakmaz

Eklenme Tarihi 8 Mart 2026

Derbiye herkes yüksek tempo ve büyük bir mücadele beklentisiyle başladı. Ancak sahadaki görüntü ilk düdükten itibaren beklentilerin biraz dışında gelişti. Galatasaray maça çok tempolu değil, daha kontrollü bir oyun anlayışıyla başladı. Sarı-Kırmızılılar risk almadan, oyunu dengede tutmayı tercih etti. İlk yarıda öne çıkan isimlerden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Hızı, enerjisi ve taşıdığı toplarla Galatasaray hücumlarına hareket getiren oyuncuydu. Buna karşılık aynı yarının en formsuz ismi ise Leroy Sane olarak dikkat çekti. Alman yıldız beklenenden uzak bir performans sergiledi; sık sık top kayıpları yaptı ve oyuna istediği etkiyi veremedi.

Öte yandan Beşiktaş da rakibinin üzerine çok fazla gitmeyen bir görüntü çizdi. İki takım da orta sahada sık sık top kaybı yaptı. Bu nedenle oyun akıcılıktan uzaklaştı ve zaman zaman adeta kilitlendi. Ancak futbol bazen tek bir dokunuşla değişir. Sane'nin yaptığı ortada kalitesini gösterdiği anlardan birini izledik. Ceza sahasında doğru yerde bulunan Victor Osimhen ise fırsatı kaçırmadı ve golünü atarak Galatasaray'ı öne geçirdi. Galatasaray'ın 10 kişi kalmasıyla birlikte oyunun dengesi de değişti. Galatasaray ise risk almadan, tamamen skoru korumaya yönelik bir anlayışla sahada kaldı. Bu galibiyet yalnızca üç puan anlamına gelmiyor. Galatasaray böyle maçları kazanmaya devam ediyorsa, artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Sarı-Kırmızılılar bu saatten sonra şampiyonluğu kolay bırakmaz.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Mart gelince takım yükseldi 04 Mart 2026, Çarşamba Zorlandı ama 3 puanı kaptı 01 Mart 2026, Pazar Osimhen Cimbom’u yine ipten aldı 26 Şubat 2026, Perşembe Bu maçtan ders alınsın 22 Şubat 2026, Pazar
İsrail’e atılan füzede dikkat çeken not: Minab’da katledilen kız öğrencilerin anısına
Çocuklar için
Siyahbeyazlılar’ın stratejisi sabırlı oyun: Topu Galatasaray alsın
Topu Galatasaray alsın
Okan Buruk’tan derbi talimatı: Bu maç Şampiyonlar Ligi maçı
Buruk’tan dev uyarı
Okan Buruk’un derbi planı hazır: Aslan sağdan vuracak!
Aslan sağdan vuracak!
Beşiktaş ile Galatasaray derbide kozlarını paylaşacak
Dolmabahçe’de büyük buluşma