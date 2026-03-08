Evren Turhan

Derbiye herkes yüksek tempo ve büyük bir mücadele beklentisiyle başladı. Ancak sahadaki görüntü ilk düdükten itibaren beklentilerin biraz dışında gelişti. Galatasaray maça çok tempolu değil, daha kontrollü bir oyun anlayışıyla başladı. Sarı-Kırmızılılar risk almadan, oyunu dengede tutmayı tercih etti. İlk yarıda öne çıkan isimlerden biri Barış Alper Yılmaz oldu. Hızı, enerjisi ve taşıdığı toplarla Galatasaray hücumlarına hareket getiren oyuncuydu. Buna karşılık aynı yarının en formsuz ismi ise Leroy Sane olarak dikkat çekti. Alman yıldız beklenenden uzak bir performans sergiledi; sık sık top kayıpları yaptı ve oyuna istediği etkiyi veremedi.

Öte yandan Beşiktaş da rakibinin üzerine çok fazla gitmeyen bir görüntü çizdi. İki takım da orta sahada sık sık top kaybı yaptı. Bu nedenle oyun akıcılıktan uzaklaştı ve zaman zaman adeta kilitlendi. Ancak futbol bazen tek bir dokunuşla değişir. Sane'nin yaptığı ortada kalitesini gösterdiği anlardan birini izledik. Ceza sahasında doğru yerde bulunan Victor Osimhen ise fırsatı kaçırmadı ve golünü atarak Galatasaray'ı öne geçirdi. Galatasaray'ın 10 kişi kalmasıyla birlikte oyunun dengesi de değişti. Galatasaray ise risk almadan, tamamen skoru korumaya yönelik bir anlayışla sahada kaldı. Bu galibiyet yalnızca üç puan anlamına gelmiyor. Galatasaray böyle maçları kazanmaya devam ediyorsa, artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Sarı-Kırmızılılar bu saatten sonra şampiyonluğu kolay bırakmaz.