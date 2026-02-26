Evren Turhan

Galatasaray'da Okan Buruk İlk maçtan Yunus Akgün'ü keserek orta sahayı üçledi. Lemina'yı oynattı. Juventus oyuna çok sert başladı. Osimhen'le 2 pozisyon bulmamıza rağmen golle sonuçlanmadı. İlk 20 dakikadan sonra fazla geriye çekildik ve ciddi baskı yedik. Uğurcan çok iyi oynadı. Yenilen golde Sanchez'le başlayan hata sonucu Torreira geç kaldı ve penaltı ile yenik duruma düştük. Noa Lang ilk yarı sahada yoktu.

Kramponu kayıyor ve ayakta duramıyordu. Sara hareketli ama final paslarında etkisizdi. Barış Alper iyi başladı maça ama ilk yarı sonuna kadar topla fazla bulaşamadı. Kenan ve Conceiçao kenarlardan geldiler. Sallahi ve Jakobs çok öne çıkamadılar o yüzden. 2.yarı Barış Alper yine Juventus'tan bir oyuncu attırdı. 10 kişi kaldılar. Okan hoca da Lang ve Sallai değişiklikleri yaptı.

Daha rahat olucak derken takım durdu ve panik havası oluştu. Bir türlü oyuna ağırlığımızı koyamadık golü yedik ve üstüne 10 kişi rakibe posizyon vermeye başladık. Sane bir türlü aldığı topları kullanamadı. Savunma çöktü. Ciddi açıklar verdi ve maç 3-0 olup uzatmalara gitti. Ama uzatmalarda sahneye yine Osimhen çıktı. Nijeryalı forvet attığı golle Galatasaray'ı yine ipten aldı. Tek başına her şeyi yaptı. Hem savunmaya geldi hem de golünü attı. Takımını attığı golle son 16 turuna taşıdı.