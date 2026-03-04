Evren Turhan

Galatasaray'da Okan Buruk çoğu oyuncuyu İstanbul'da bıraktı. (Icardi'nin sakatlığı yoksa niye gelmedi soru işareti. Maç temposunu yakalaması adına önemliydi bu maç onun adına) Yeni transferler Nhaga ve Asprilla'nın kendilerini daha rahat göstereceği bir maçtı. Nhagasavunmadan çıkarken basit top kayıpları yapsa da gelişime açık ve oynadıkça daha iyi olacak. Attığı golle biraz daha oyunda kendine güveni geldi. Asprilla ilk yarıda temposunu bir türlü bulamadı. Çok tutuktu ve net bir pozisyonu değerlendiremedi.

ASPRİLLA GERİ DÖNER

Boey ve Sane için fizik kondisyonlarının yerine gelmesi adına iyi maçtı ve iyi oynadılar. Barış Alper her geçen gün vitesi artırıyor. Maç seçmeden performansının üstüne koyuyor ve yine kendi yarattığı pozisyonda penaltıdan golünü attı ve gollük asistler yaparak takımına ciddi katkı sağladı. Ahmed Kutucu mücadele ediyor ama Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 11 oyuncusu olma şansı yok. 2.yarı tempoyu düşürdü Galatasaray. Okan Buruk, Barış Alper'i oyundan alarak derbiyi düşündü. Leroy Sane, 2.yarı açıldı ve tek başına getirdiği toplarla posizyonlar buldu. Galatasaray'da maç eksiği olan oyuncular için çok iyi bir maç oldu. Mart ayları gelince takımda ciddi bir yükseliş oluyor her sene...

Not: Asprilla sezon sonu Girona'ya döner.