Evren Turhan

Okan Buruk ,Juventus maçı sonrası rotasyona gitti. Alternatifli kadro oluştu ama maçın ilk yarısı bunu göremedik. Tempo çok düşük ve süre almayan oyuncularda yorgun gözüktü. İcardi çok hareketsiz önde baskıda yok, Yunus yine hareketsiz ve etkisizdi. Sane çok basit top kayıpları yaptı. Üretkenlik yok ve herkes duruyordu. Abdülkerim çok yorgun gözüktü ve Okan Buruk radikal bir kararla devre arası 3 değişiklik yaptı ve Icardi'yi alarak Barış Alper'i santrfora çekti. Hakem Atilla Karaoğlan ve Var verdiği skandal kararla maça damga vurdular 2.yarı Galatasaray daha etkili oynadı, Lang ve Toriera girince takım canlandı. Lemina stopere geçerek geriden çıkışlar biraz daha hızlandı.

Verilmeyen golden sonra Galatasaray oyundan düştü. Yenilen golden sonra iyice dağıldılar. Galatasaray dün gece kötü oynadı evet ama hakemde maçın sonucuna etki etti yaptığı hatalar yüzünden.Bazen fazla özgüven bu sonuçları getiriyor Kocaelispor maçı da aynı oldu ve Galatasaray çok önemli bir 3 puan kaybetti. Juventus önünde alınan 5-2'lik galibiyetin ardından kimse böyle bir skor beklemiyordu. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı ama bunu telafi edecek gücü var. Yeter ki bu maçtan çıkaracak dersler almalı. Galatasaray bu yenilgiyi unutarak Juventus'la oynanacak rövanş maçına odaklanmalı.