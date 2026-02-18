Evren Turhan

PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray maça iyi başladı. Barış Alper Yılmaz sağda Noa Lang solda başladı. Gabriel Sara golünü attı. Bence maçın da en iyi oyuncularından birisiydi. Golü hemen yemek takımın dengesini biraz bozdu. Barış Alper Yılmaz baskıya giderken oyundan çok çabuk düştü. 2. golde karşılaşmanın etkisiz isimlerinden biri olan Yunus Akgün'ün basit top kaybı vardı. 2. yarıda ise bambaşka bir Galatasaray vardı sahada. Barış Alper rakibin sol tarafını adeta felç etti. Hem gol de katkı sağladı hem de rakip oyuncuyu oyundan attırdı.

Noa Lang oyunda çok gözükmedi belki ama attığı gollerle klasını bir kez daha herkese gösterdi. Victor Osimhen belki gol atamadı ama son golde ki payı müthişti. Defans oyuncusuna yaptığı baskı Sacha Boey'un golü atmasını sağladı. Haftaya oynanacak rövanş maçında bir aksilik olmazsa Galatasaray'ın yakaladığı büyük avantajı koruyarak bir üst tura yükseleceğini düşünüyorum. Bugün takımda kötü oynadı, mücadele etmedi diyebileceğimiz hiç kimse yoktu. Özellikle 2. yarıda sahaya yansıtılan takım ruhu farklı galibiyetin mimarı oldu. Sonuca baktığımızda Galatasaray yine Avrupa'da şaha kalktı rakip Juventus'du. Okan Buruk zorlu rakibi karşısında ortaya koyduğu oyun planı ve taktik anlayışıyla İtalyan devini yıkmayı başardı ve artık Avrupa da 'bende varım' dedi.

