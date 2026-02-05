Evren Turhan

SON DAKİKA
Cimbom zorlanmadı

Eklenme Tarihi 5 Şubat 2026

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupasında yedek ağırlıklı kadro ile sahaya çıktı. Icardi golünü atarak Galatasaray'ın en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu. Savunmada Kaan-Lemina ikilisi vardı. Kaan bu maçta süpriz çıkışlar yaparak hücumda çok gözüktü. Torreira nefis bir gol attı. İlk yarı iyi mücadele etti. Yenilen golde Lemina'nın kısa düşen topunda, İstanbulspor golü buldu. Ahmed Kutucu son gün gider mi kalır mı derken asistinin yanı sıra gol de atarak maçın adamı oldu. Galatasaray adına çok rahat bir maç oldu.

Yaser Asprilla öne doğru çok etkili, bire birde çok etkili, kendine güveni fazla ama savunma yönü zayıf. Kuvvetlenmesi lazım. O zaman fark yaratacağını düşünüyorum. Ahmed Kutucu sakatlanıp çıkınca Kazımcan Karataş stopere, Kaan Ayhan da orta sahaya geçti. Jakobs oyuna girdi ve ilk defa 3 sol bek aynı anda sahadaydı. Toirera'nın devre arası oyundan çıkması doğru karardı. Genç oyuncu Gökdeniz ilk yarı biraz tutuktu ama 2. yarı iyi oynadı. Wilfried Singo uzun süre sonra sahadaydı.

Genç Ada Yüzgeç ve Furkan Koçak da sonradan oyuna girdi. Çok yetenekli oyuncular onlar içinde bu maç çok iyi oldu. Maçın geneline bakarsak Galatasaray çok zorlanmadan kazandı. Sarı- Kırmızılılar Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nden sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da istediği sonuçları alarak tüm kulvarlardaki mücadelesini sürdürdü.

