EVREN TURHAN

Kalite farkı 3 puanı getirdi

Eklenme Tarihi 9 Şubat 2026

Rize deplasmanları her zaman zordur. Tribünüyle, havasıyla, oyunun sertliğiyle… Galatasaray için de bu maçların kolay geçmediğini yıllardır biliriz. Ancak bu kez zor gibi görünen deplasmanda sahadaki tablo netti: Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Karşılaşmanın temposu çok yüksek değildi. Rizespor daha çok hızlı hücumlarla gol aramayı planladı ama Galatasaray buna izin vermedi. Sarı-Kırmızılılar oyunu kontrol etti, rakibine alan bırakmadı. Orta sahada Sara ve Torreira adeta duvar ördü; Rizespor bu ikiliyi geçmekte zorlandı. Maçın kilidini açan an ise Noa Lang'ın Barış Alper'e yaptığı asist oldu. Hollandalı futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca takıma ciddi katkı sağladı.

SALLAİ ÇOK ÇALIŞTI

Hücumda doğru kararlar verdi, oyunun yönünü değiştirdi. Buna karşın Yunus Akgün ilk yarıda oldukça etkisizdi. İşin ilginç yanı şu: İyi oynamayan Yunus, maçın kopmasını sağlayan isim oldu. Galatasaray kalitesi ile kazandı. Osimhen ise maçta son sözü söyledi... Güçlü, kararlı ve bitirici… Sallai'ye de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Hem savunmada hem hücumda çok çalıştı, takım disiplininden hiç kopmadı. Bu tür oyuncular şampiyonluk yarışında fark yaratır. Galatasaray ligde doludizgin yoluna devam ediyor. Önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor– Fenerbahçe maçı ise puan farkının daha da açılmasına zemin hazırlayabilir. Sarı-Kırmızılılar için rüzgar şimdilik arkadan esiyor.

