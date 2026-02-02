Evren Turhan

PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray'ın adı yetti

Eklenme Tarihi 2 Şubat 2026

Galatasaray ligde zor günler geçiren Kayserispor'u ağırladı. Yeni transfer Noa Lang karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yıldız oyuncu ilk maçını oynamasına rağmen çok istekli ve hareketli gözüktü. Bire birde çok etkili, rakibi zorlayan ve şut deneyen bir oyuncu profili çizdi. Noa Lang'ın tek eksiği gol atamamasıydı ama böyle oynadığı takdirde skora da katkı sağlayacaktır. Galatasaray'da tempo çok yüksek değildi. Ancak Kayserispor kendi kalesine gol attıktan sonra rakip sahaya daha çok gitmeye başlyan Sarı-Kırmızılılar alan baskısı sonucu 2.golü buldu.

2.YARI DAHA İYİYDİLER

Hakem Adnan Deniz Kayatepe maçı çok durdurdu gereksiz fauller ve kartlar vererek oyunu iyice yavaşlattı. Takımın önemli kozlarından biri olan Yunus ise final paslarında etkili olsa maç daha farklı olabilirdi. Sara, Torirera ve Lemina dün çok yorulmadan ve kendilerini sıkmadan oynadılar. Rakibin kendi sahasında beklemesi oyunculara bu rahatlığı verdi. 2. yarı sahada çok daha rahat bir Galatasaray vardı. Bu nedenle çok posizyon yakaladılar.

SARA RAHATLATTI

Galatasaray Sara'nın golünden sonra iyice rahatladı. Okan Hoca daha sonra transfer gündemi olan İcardi'yi oyuna aldı. Kaan ve Kazımcan'da oyuna dahil oldu. Icardi penaltı golüyle bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkarmış oldu. Galatasaray bu galibiyetle ligdeki çıkışına devam edecektir.

