Evren Turhan

Juve öncesi iyi sinyaller

14 Şubat 2026

Galatasaray için Eyüpspor ile oynadıkları maç adeta bir antrenman maçı oldu.Teknik Direktör Okan Buruk, Juventus maçını düşünürsek kadroda önemli bir rotasyon yaptı. Sarı-Kırmızılılar maça Osimhen-İcardi ikilisi ile başladı. Yunus'un attığı erken gol oyunun temposunu da düşürdü. Lang bu takıma ciddi katkılar yapıyor. İcardi attığı gollerle deyim yerindeyse kendine geldi. Dünkü maçta savunmaya çok iş düşmedi. Eyüpspor 10 kişi kaldıktan sonra maç bitmişti aslında.

Osimhen bu maçta farklı bir misyon edindi ve 2 asist yaparak yine fark yarattı. Boey daha tam hazır değil ama uyum sorunu yaşamadı. Biraz daha maç oynaması lazım takıma uyum sağlaması için. Juventus maçında bence oyuna ilk 11'de başlamaz. Singo 2.yarı oyuna girdi ve sakatlığını atlatmış gözüktü.Juventus maçında Okan hoca bu futbolcuyu ilk 11'de başlatabilir Aspirilla ve Nhaga oyuna girdi.Nhaga topla çok iyi, pas kalitesi gayet iyi, dripling yaparak dikkat çekti. Asprilla biraz daha güçlenmesi lazım o zmaan daha etkili olur.

Galatasaray Eyüpspor karşısında kendini zorlamadan üstülek 5 gol atarak kazanmayı bildi. Bu maç Juventus ile oynanacak karşılaşma öncesi doping etkisi yapacaktır. Galatasaray Juventus karşısında şüphesiz daha dikkatli ve daha organize olacaktır. Ancak bu takımın gününde olduğu takdirde Juventus'u yeneceğini düşünüyorum. Yeter ki bu maça iyi konsantre olsunlar.

