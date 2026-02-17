Terörsüz Türkiye raporunun eli kulağında! Komisyon toplanıyor

Hızlı Özet Göster Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün saat 11.00'de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Komisyonun hazırladığı 60-70 sayfalık taslak rapor yedi ana başlık altında terörsüz Türkiye vizyonunu detaylandırıyor.

Raporda silah bırakma şartına bağlı yasal düzenlemeler, eve dönüş mekanizmaları ve cezasızlık algısının önlenmesi konuları yer alıyor.

Nihai şekli verilerek oylanacak rapor TBMM'ye sunulacak ve süreç yasalarının temelini oluşturacak.

Komisyon, siyasi partilerin temsilcilerinden oluşarak terör örgütünün silah bırakmasını teşvik edecek hukuki düzenlemeleri ele aldı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır."ifadesine yer verildi. KOMİSYON RAPOR AŞAMASINDA

Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla önemli bir aşamaya ulaştı.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde, siyasi partilerin temsilcilerinden oluşarak terör örgütünün silah bırakmasını teşvik edecek hukuki düzenlemeler ve demokratikleşme adımlarını ele aldı. Bu süreçte, komisyon üyeleri çeşitli dinlemeler ve müzakereler yaparak, terörün Türkiye'ye maliyetini ve bölgesel barış hedeflerini vurgulayan bir çerçeve oluşturdu.