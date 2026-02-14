Milli takımız evinde ilk maçını Fransa ve İtalya ile karşılaşacak

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın maç takvimi belirlendi. Türkiye, grup aşamasında hem iç sahada hem de deplasmanda güçlü rakiplere karşı puan mücadelesi verecek. Özellikle eylül sonu ile ekim başındaki yoğun fikstür, gruptaki dengeleri belirleyecek. A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde ilk 2 maçını evinde oynayacak. 25 Eylül'de Fransa'yı ağırlayacak olan Ay- Yıldızlılar, 3 gün sonra bu kez İtalya'yı konuk edecek. Montella'nın öğrencileri, iki zorlu maçtan da galip ayrılarak grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Milliler, 2 Ekim'de Belçika ile ilk deplasman maçını oynayacak. 5 Ekim'de ise bu kez zorlu İtalya deplasmanında 3 puan arayacak. 12 Kasım'da Belçika ile evinde karşılaşacak olan Bizim Çocuklar, grup maçlarını 15 Kasım'da Fransa'da tamamlayacak.

KENDİMİZİ EVİMİZDE HİSSEDEMEYEBİLİRİZ FRANSA

Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, "Çok iyi takımlara karşı oynayacağız. Zorlu bir gruptayız. Tribünde birçok Türk taraftar yer alacak. Kendimizi tamamen evimizde hissedip hissetmeyeceğimizden emin değilim" dedi.