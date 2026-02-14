Trabzonspor’un Fenerbahçe derbisindeki planı hazır

Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye yüksek motivasyon, oyun aklı ve özel bir taktik planla çıkacak. Rakibin en güçlü yönlerinden birisi olan orta sahada Folcarelli-Ouali ikilisinin uyumunu çok iyi kullanmayı düşünen Fatih Tekke'nin, ayrıca farklı bir plan hazırlayarak bu oyuncular üzerindeki yükü hafifletmeye çalışacağı da belirtildi. Büyük maçlar öncesinde oyuncularının üzerinde ekstra bir baskı ortamı oluşmasını istemeyen teknik ekip, tecrübeli isimlerden ve daha önce Türkiye'de büyük maç heyecanı yaşayan oyunculardan takım arkadaşlarına bu konuda yardımcı olmasını istedi.

ÖZEL ÖNLEM ALMAYACAK

Teknik ekip, oyunculardan maç içerisinde sakin kalmaları, özgüvenli olmalarını ve yüksek tempoda mücadele ederek taraftarların da desteğiyle oyunu daha çok kontrol etmelerini istedi. Ayrıca Tekke'nin derbide rakibin yıldız isimlerine karşı özel bir önlem almayacağı ve takım oyununa sadık kalmanın ön planda tutulacağı belirtildi.

ONUACHU-MUÇİ İLE VURACAK

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki en önemli silahı yine golcüsü Paul Onuachu olacak. Samsunspor ile oynanan maçta bir sakatlık yaşayan ve bu nedenle hafta içerisinde kaçırdığı antrenmanlar nedeniyle korku yaşatan Onuachu'yu Fenerbahçe ceza sahasında daha çok topla buluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, onun bitiriciliğinden yararlanmaya çalışacak. Ayrıca Trabzonspor'un gizli golcüsü Ernest Muçi de takımın gol yollarında daha etkili olması için sık sık şut tehdidinde bulunacak.

FIRTINA DERBİYE HAZIR

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor dün yaptığı antrenmanla derbi maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavili oyuncuların son çalışmada bir hayli hırslı oldukları gözlendi. Karadeniz Fırtınası'nın Ukraynalı yıldızı Zubkov sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almadı. Tecrübeli oyuncunun derbi kadrosunda olması beklenmiyor.

DURUŞUMUZU GÖSTERELİM

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, "Fenerbahçe maçı, bir futbol müsabakasından öte; Trabzonspor'un değerlerini, duruşunu ve kültürünü tüm Türkiye'ye bir kez daha göstereceğimiz önemli bir karşılaşmadır" dedi.

TARAFTARI ATEŞLİYOR

Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi sosyal medya hesaplarından sürekli olarak maçta takımı ateşleyecek paylaşımlar yapıyor. Hem de taraftarları maçın atmosferine sokuyor. Paylaşımlarda Fatih Tekke'nin hırslı konuşmalarına yer veriliyor.

Haber: Yunus Emre Sel