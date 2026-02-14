Eyüpspor karşısında devleşen Aslan'ın golcüsü Mauro Icadi hat-trick yaptı

Lider Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 yenerek şampiyonluk yarışında bir engeli daha aştı. Cimbom, henüz 2. dakikada öne geçti. Osimhen'in ortasında Yunus Akgün kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0... 8'de Umut Bozok karşı karşıya pozisyonda kaleci Uğurcan'ı geçemedi. 21'de ceza sahasına gelen pası kontrol eden Osimhen kaleciden sıyrılarak önünü boşalttı ve sol ayağıyla yerden vurdu. Kale önüne koşan Onguene topu çizgiden çıkardı. 33'te Aslan iki farklı öne geçti. Lang ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Jankat'tan dönen topu ceza sahası içinde Icardi tamamladı: 2-0. 39'da Yunus Akgün, Eyüpsporlu Bedirhan'ın müdahalesi sonrası kendini yerde buldu.

Pozisyon sonrası Bedirhan kırmızı kart gördü. 48'de sahneye bir kez daha Icardi çıktı. Osimhen'in pasında topla buluşan Arjantinli yıldız skoru 3-0 yapan golü attı. 70'de Galatasaray, Icardi ile farkı 4'e çıkarttı. Ceza sahası içinde bulan yıldız golcü tek vuruşla ağları havalandırdı: 4-0. 71'de Eyüpsporlu Metehan kale önünden yaptığı vuruşla skoru 4-1 yaptı. 87. dakikada Singo'nun hazırladığı pozisyonda Onguene topu kendi ağlarına yolladı. Maçı 5-1 kazanan Galatasaray artık gözünü salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Juventus maçına çevirdi

İLKLERİN ADAMI YUNUS

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün geçtiğimiz hafta Rizespor'a kafayla gol atarak Süper Lig kariyerinde bunu ilk kez başarmıştı. Başarılı futbolcu, bu hafta ise Eyüpspor maçının 2. dakikasında attığı golle bir kez daha kayıtlara geçti. Milli futbolcu bu kez Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken golü kaydetti.