Icardi Eyüpspor’a attığı 3 golle RAMS park tarihinin en golcü futbolcusu oldu

Icardi tarihe geçti... Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Eyüpspor karşısında fileleri 3 kez havalandırırken aynı zamanda çok önemli bir başarının da sahibi oldu. Icardi attığı 3 golle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza atmış oldu. Sarı- Kırmızılı oyuncu Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

RAMS Park'ta 47 gole ulaşan Arjantinli yıldız Galatasaray forması altında bu statta 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakırken 39 gollü Selçuk İnan ise listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu. Icardi'nin bu rekoru bundan sonraki maçlarda daha da geliştirme şansı da devam ediyor. Bu arada Icardi bu sezon ligde de müthiş bir performans göstererek gol sayısını 13'e çıkardı. Sarı-Kırmızılı oyuncu her hafta performansını daha da artırd

OSİMHEN KARİYERİNDE BİR İLKİ YAPTI

CİMBOM'UN golcü oyuncusu Victor Osimhen dün gol atamadı ama 2 asist yaptı. Böylece Nijeryalı futbolcu kariyerinde ilk kez bir maçta iki asist birden yapmayı başardı.

HOŞGELDİN NHAGA!

Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağladığı oyunculardan Renato Nhaga karşılaşmanın 58. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil oldu. Sarı-Kırmızılı oyuncu oyuna girdiğinde tribünler onu alkışlayarak destek verdi. Nhaga oyuna girdikten sonra çok başarılı bir pas performansı ortaya koydu. Renato Nhaga 36 pasın 34'ünde isabet sağladı. Bir başka deyişle yüzde 94'lük bir pas başarı oranı yakaladı. Yıldız oyuncu kendi yarı sahasında ise yüzde 100'lük bir pas isabet oranı yakaladı. Topla 43 kez buluşurken 3 kez top kaybı yaşadı. Genel olarak çok başarılıydı.