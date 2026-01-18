Evren Turhan

Galatasaray Gaziantep maçı öncesi konsantrasyon eksikliği yaşıyordu. Bunu hissediyorduk. Yönetim transferle uğraşıyordu ve sonuç alamıyordu. Özellikle ilk yarıda çok kötü bir futbol vardı. Yunus Akgün ve Leroy Sane çok hareketsizdi. Barış ve Yunus ile pozisyonlar buldular ancak başarılı olamadılar. Takımda acayip bir durgunluk vardı. İlkay oyunda hiç yoktu. Sadece izledi. İyi kapanan bir Gaziantep ve pozisyon üretemeyen bir Galatasaray izledik. Dediğim gibi Galatasaray'ın oyununda ciddi bir düşüş var. Oyuna bir türlü girememeleri ciddi bir sıkıntıydı... Takım içersinde lider oyuncu eksikliği vardı. İkinci yarıda aynı şekilde geçti. Abdülkerim'in ortasıyla Icardi'nin kafa vurduğu bir pozisyon izledik. Top belki Galatasaray'daydı ama üretkenlik yoktu. Oyun içersinde tempo yükseltemediler. Yedek kulübesi de zayıftı. Kazımcan ve Ahmed Kutucu değişiklikleri geldi. 84. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın golü beraberliği getirdi. Takımın bu kadar eksik olması, transferin bir türlü çözülememesi ve yönetimin aksiyon almaması üzücüydü. Galatasaray'ı uzun süredir bu kadar kötü oynarken gördüm. Galatasaray'ı birçok oyuncu yaşamıyor. Transferler acilen gelmeli ve tekrar eski günlere dönmeli. Yoksa Galatasaray'ı kötü günler bekliyor.

