Evren Turhan

EVREN TURHAN

Bu şımarıklık başa iş açar

Eklenme Tarihi 14 Ocak 2026

Galatasaray kupada zayıf rakibi Fethiye karşısına mecburen rotasyonlu kadro ile çıktı. Gönderilmesi gündem olan Yusuf Demir 11'de başladı. Zemin çok kötü ve sakatlığa çok açıktı. Galatasaray'da anlaşılmaz şeyler oluyor taraftar yönetime tepkili yönetim umursamaz tavırlarına devam ediyor. Planlama yok, panikle İtalya macerasına gidiyorlar transfer için, 1-2 transfer en fazla yapacaklardır. Belki kiralık o da kiralık yapılacak. Şimdi tepkililerden dolayı 3-4 oyuncu almaya çalışacaklar. Kadro derinliği yok bugün de gördük, paran var başarılsın ama transfer için bir planlama yapmamışsın. Herşeyi son güne bırakma alışkanlığını sürdürmek istediniz ama şimdi işler değişti. Bu vurdumduymazlık, biz biliyoruz şımarıklığı inşallah Galatasaray'ın başına iş açmaz yoksa sezon sonu seçim var herşey olabilir. Dursun Özbek ekibini yenilemeli ve medya iletişimi acilen değiştirmeli. Galatasaray ilk yarıda bir çok posizyon buldu... Icardi 2 defa penaltıyı kaçırdı ektra bir durumdu... Sahanın kötü oluşu ister istemez oyuncuları etkiledi onun için tempo yüksek değildi. Bütün oyuncular kontrollü oynadılar sakatlık olmasın diye. 2. yarı değişikler sonrası Galatasaray sonucu aldı. Barış ağırlığını koydu duran toptan Abdülkerim ve Barış'ın golleri galibiyeti getirdi.. Bu sahadan tek sakatlıkla çıkmak önemliydi ve Galatasaray çok yorulmadan maçı kazandı.

