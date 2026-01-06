Evren Turhan

Süper Kupa yarı finali için seyirci az ve saha şartları ağırdı. Galatasaray ilk dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü eline aldı. Barış Alper ve Leroy Sane etkili başladı. Barış ilk pozisyonda kaçırdı ama sonunda attı. Icardi zayıflamış ve maçta da istekli gözüktü. Yaptığı asist harikaydı ve golünü de atmayı başardı. Eren Elmalı'nın dönüşü golle oldu ve ciddi katkı verdi. Sol kanatta maçın başından beri Barış'la çok iyi anlaştılar. Trabzonspor'da ilk yarı 1-2 posizyon bulsa da maçın genelinde etkili olamadı.

Felipe Augusto ve Kazeem Olaigbe iyiydi. Gabriel Sara halen istenilen performansta değil. İlkay Gündoğan da idare etti. 2.yarı yine üstün olan Galatasaray bir türlü 3. golü bulamadı ve golü kendi kalesinde gördü. Yenilen golün ardından Leroy Sane yine çok klass hareketlerle Yunus'a 3. golü alda at dedi. Maçta bir ara oyun koptu 2 takım adına tempo yükseldi ve Okan Buruk hemen değişikliklere gitti.

Çünkü finale az zaman var. Bence doğru olanı da yaptı. Galatasaray zorlanmadan kazandı. 2 takımda da ciddi eksikler vardı. Kadralara baktığımızda Trabzonspor'da eksikler daha fazlaydı ama zevkli ve güzel maç oldu. Maç önü, içinde ve sonunda centilmenlik ve dostluk vardı. Bütün takımlarımıza bundan sonra örnek olur inşallah.



