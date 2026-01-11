SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Rahatlık kupayı kaybettirdi
Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tüm Yazıları

Rahatlık kupayı kaybettirdi

Eklenme Tarihi 11 Ocak 2026

Süper Kupa finali kim daha hazır, kim daha konsantre, kim maçı gerçekten istedi gösterdi. Galatasaray–Fenerbahçe karşılaşması da bu açıdan çok şey söyledi. Ve ne yazık ki Galatasaray adına söylenenler pek iç açıcı değildi. Maçın ilk 10 dakikasında Galatasaray doğru sinyaller verdi. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın enerjisi ve Fenerbahçe kalesine yaptığı etkili koşular Sarı-Kırmızılılar'a umut verdi. Ancak bu bölümdeki baskının neredeyse tamamı Barış Alper üzerinden geldi. Hücum hattının diğer parçaları Yunus Akgün ve Sane ise oyunun içinde yoktu. Ön alanda çeşitlilik olmayınca Fenerbahçe savunması kısa sürede önlemini aldı. Maçın 15. dakikasından sonra ise oyunun kontrolü net şekilde Fenerbahçe'ye geçti. Torreira ve Lemina, eski enerjilerini sahaya yansıtamadı. Pres gücü düştü, ikili mücadeleler kaybedildi ve doğal olarak orta saha üstünlüğü rakibe bırakıldı. Bu maçta o cesareti görmek zordu. Genel tabloya bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray'a göre çok daha hazır ve konsantreydi. Sarı-Kırmızılılar, son dönemdeki rekabet üstünlüğüne güvenerek sahaya fazla rahat çıktı. İşte bu rahatlık, Süper Kupa'nın kaybedilmesindeki en büyük etken oldu. Final maçları rehaveti affetmez.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Aslan zorlanmadan kazandı 06 Ocak 2026, Salı Zirvenin sahibi Galatasaray 22 Aralık 2025, Pazartesi Galatasaray istediğini aldı 19 Aralık 2025, Cuma 3 puana rağmen transfer şart 14 Aralık 2025, Pazar
Tesla ve BYD geride kaldı zirveye TOGG yerleşti! Pazarda yüzde 21’lik güç gösterisi
Tesla ve BYD geride kaldı zirveye TOGG yerleşti! Pazarda yüzde 21’lik güç gösterisi
Galatasaray 0-2 Fenerbahçe | MAÇ ÖZETİ İZLE
Galatasaray 0-2 Fenerbahçe | Geniş Özet
Juventus’un yıldızı Galatasaray’a! Transfer için bonservis belli oldu
Juventus'un yıldızı Galatasaray'a! Transfer için bonservis belli oldu
Kök aylığa yüzde 12.19 taban aylığa yüzde 18.48 zam! Emekliye ocak ayarı: TAKVİM yazdı teklif Meclis’te
20 bin TL'ye "Ocak" ayarı
Selen Görgüzel ve Can Yaman uyuşturucudan gözaltında! Bebek Otel ve Maslak Klein Phönix’e baskın
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni dalga