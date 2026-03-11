Evren Turhan

Galatasaray'da Okan Buruk, Leroy Sane'yi keserek Noa Lang ve Rolland Sallai'nin yerine Wilfried Singo ile başladı. Galatasaray maça inanılmaz kötü başladı. İlk 5 dakika geriden çıkarken kaybedilen toplar bir anda takımı demoralize etti. Bu krizi atlatttıktan sonra duran toptan Osimhen'in indirdiği topta Lemina golünü attı.

Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz ilk yarıda çok etkili oynadılar. Savunmada Jakobs, Mohamed Salah'a göz açtırmadı ve Salah 2. yarı oyundan çıktı. Uğurcan yine yıldızlaştı bu maçta. Savunmamızın, defans arkasına attığı uzun toplarda çok etkili olduk. Duran toplarda da hücumda etkiliydik. Okan Buruk 2.yarı oyuncu değişiklikleri ile maçı tutmaya çalıştı bunda da başarılı oldu.

SARA ÇOK ÇALIŞTI

Abdülkerim Bardakcı-Davinson Sanchez ikilisi savunmada kritik hamleler yaparak çok iyi mücadele ettiler. Davinson'un ikinci maçta olmayışı büyük sıkıntı olabilir. Gabriel Sara çok koştu, her yere bastı, son paslarda biraz dikkatli olsa maçın adamı olurdu. Osimhen yine rakip savunmayı dağıttı. Maç öncesi yapılan koreografi Osimhen'i ağlattı. Müthişti o anlar.

Tarihi maçta Galatasaray yine kazandı ve 2. maç için avantaj elde etti. Galatasaray'ın İngiltere'de oynayacağı rövanş maçında kontrollü bir oyun ve iyi bir mücadeleyle Liverpool'u eleyip çeyrek finale yükseleceğini düşünüyorum.