Antalya'da Park Yeri Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde oto yıkama dükkanı işleten bir kişi, dün başlayan park yeri tartışmasını bugün silahla noktaladı. Market çalışanı Mustafa Deveci (22) hayatını kaybederken, 2 akrabası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın tüm detayları ve olay yeri görüntüleri haberimizde.

Park Yeri Tartışması Bir Gün Sonra Cinayete Döndü

Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde yaşandı. Oto yıkama dükkanı sahibi Mustafa O. (41) ile komşu marketin çalışanı Mustafa Deveci (22), bir gün önce araç park yeri yüzünden tartışmıştı. Taraflar, bugün sabah saatlerinde konuşmak üzere markette buluşmaya karar verdi.

Tartışma Kavgaya, Kavga Cinayete Dönüştü

Market içinde yeniden alevlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa O., üzerindeki tabancayı çekerek Deveci'ye ve market içindeki diğer kişilere ateş açtı. Göğsünden vurulan Mustafa Deveci (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Deveci'nin akrabaları Mustafa Deveci (51) ile Şevket Deveci (24) ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

8 Kurşun İsabet Eden Yaralının Durumu Kritik

Sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre yaralılardan Şevket Deveci'ye 3'ü göğüs bölgesinden olmak üzere 8 kurşun isabet etti. Diğer yaralı Mustafa Deveci'ye ise bacak, kasık ve karın bölgesinden toplam 7 kurşun saplandı. Her iki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zanlı Kaçtı, Ağabeyi Yakalandı

Ateş açan Mustafa O., olay sırasında yanında bulunan ağabeyi Ali O. (49) ile birlikte olay yerinden araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde Ali O. yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa O. için ise yakalama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Olay Yeri İncelendi, Ceset Morgا Kaldırıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede kapsamlı çalışma yürüttü. Mustafa Deveci'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma sürmektedir.