Anasayfa Yazarlar İstediğini alan Galatasaray

İstediğini alan Galatasaray

Evren Turhan

EVREN TURHAN

Eklenme Tarihi 2 Aralık 2025

Derbide kazanan çıkmadı. Okan hoca maçın başında çok doğru bir taktik sergiledi. Galatasaray çok üretken olmamasına rağmen topa hakimdi. Sarı-Kırmızılılar yaşadığı üretkenlik sorununa rağmen rakibine de pozisyon vermedi. Tedesco özellikle ilk yarıda daha korkak ve bekleyin bir takım tercih etti. Hiç ön alana çıkmadılar, pres yapmadılar. Üretkenlikleri yoktu.

Aseniso, Nene ve özellikle Kerem çok kötüydü. Hiçbir varlık gösteremedi. Galatasaray'da ise Sane ilk yarıda oyunda hiç yoktu. Barış yine oyunu zorladı ama Osimhen yalnız kaldı. Sane'nin şık golü sonrası Galatasaray maçta istediği oyunu oturttu. Ama kadroya baktığımızra oyuna hamle yapacak oyuncusu yoktu Okan hocanın. Onun için daha kontrollü olmayı tercih etti.

Fenerbahçe debir türlü Galatasaray'ın üzerine gidemedi. Fazla pozisyon da üretemedi. Duran toplar ve karombellerden pozisyon bulmaya çalıştılar. Zevkli bir derbi olmadı. Maçın hakkı da beraberlikti. 2. yarı Galatasaray çok çekildi. Torreira çok yoruldu. Lemina çık iyi oynadı. Galatasaray çok pozisyon vermedi ama yenilen golde Sara'nın hatası vardı.

Mesafe verdi Levent'e. Arda da Duran'ı tutamadı. Bu maç Galatasarayadına değil Fenerbahçe adına bir kayıptır. Sonuçta maçın kazananı yok ama Galatasaray için daha avantajlı bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Son olarak maçın hakemi Yasin Kol da bütün taktir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

