Yaşlanmaya meydan okuyan keşif: Karaciğerde yapay bir fabrika kuruluyor
Yaş ilerledikçe bağışıklık sisteminin zayıflaması özellikle enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmayı ciddi biçimde düşürüyor. Bu sürecin en önemli nedenlerinden biri T hücrelerinin sayısının azalması ve bu hücrelerin patojenlere verdiği yanıtın yavaşlaması. Son dönemde yürütülen bir araştırma ise bu doğal gerilemeyi geçici de olsa tersine çevirebilecek dikkat çekici bir yöntemi ortaya koydu.
Giriş Tarihi: 23.12.2025 09:42