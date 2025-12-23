Kadraj Galeri Kadraj İkon Yaşlanmaya meydan okuyan keşif: Karaciğerde yapay bir fabrika kuruluyor

Yaşlanmaya meydan okuyan keşif: Karaciğerde yapay bir fabrika kuruluyor

Yaş ilerledikçe bağışıklık sisteminin zayıflaması özellikle enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı savunmayı ciddi biçimde düşürüyor. Bu sürecin en önemli nedenlerinden biri T hücrelerinin sayısının azalması ve bu hücrelerin patojenlere verdiği yanıtın yavaşlaması. Son dönemde yürütülen bir araştırma ise bu doğal gerilemeyi geçici de olsa tersine çevirebilecek dikkat çekici bir yöntemi ortaya koydu.

23.12.2025 09:42
T hücrelerinin olgunlaşmasında kilit rol oynayan timus bezi, erken yetişkinlik döneminden itibaren küçülmeye başlıyor. Zamanla işlevini büyük ölçüde yitiren bu organ, ileri yaşlarda neredeyse tamamen devre dışı kalıyor. Bu durum, bağışıklık sisteminin yenilenme kapasitesini sınırlayan temel etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

ScitechDaily'de yer alan habere göre, araştırmacılar timusun ürettiği biyolojik sinyallerin eksikliğini telafi edebilmek için vücutta alternatif bir çözüm arayışına girdi.

Karaciğer geçici bir bağışıklık merkezi olarak kullanıldı

Çalışmada, bu amaç için karaciğer hedeflendi. Karaciğerin ileri yaşlarda dahi yüksek protein üretme kapasitesine sahip olması ve dolaşımdaki kanın tamamının bu organdan geçmesi, yöntemin temel dayanaklarını oluşturdu.

Bilim insanları, T hücrelerinin gelişimi açısından kritik öneme sahip üç bağışıklık sinyalini mRNA dizilerine kodladı.

Bu diziler lipit nanoparçacıklar yardımıyla kana verildi ve karaciğer hücreleri tarafından alındı. Böylece karaciğer kısa süreliğine timusun işlevini taklit eden bir "üretim merkezi" gibi çalışmaya başladı.