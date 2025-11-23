Evren Turhan

Galatasaray Şampiyonlar Ligi öncesinde Union ile oynayacağı maç öncesi Gençlerbirliği karşısında önemli bir sınav verdi. Galatasaray'da eksiklikler çok can sıkıyor ve sakatlık sayısı her maç artıyor. Okan Buruk da bu nedenle kadro kurmakta zorlanıyor. Icardi'nin geç gelmesi nedeniyle başarılı hoca Barış Alper'i santrfor olarak oynatmak zorunda kaldı. Sarı- Kırmızılılar ilk 20 dakika ofansif yönde çok zayıf gözüktü. Ne kadar çok topa sahip olsalar da istedikleri pozisyonları üretemediler. Barış Alper'le ilk yarı bir pozisyon bulsalar da Sane'yi iyi kapattılar.

Orta sahada Torreira ve Lemina bir türlü istediği aksiyonu alamadı. Bu yetmiyormuş gibi önce Lemina sonra da Singo'nun sakatlıkları Okan Buruk'u oldukça zor duruma düşürdü. Gençlerbirliği ilk yarıda G.Saray kalesine bir kez duran topla geldi ve golü de attı. İlk yarı gerçekten Galatasaray adına çok kötü geçti. Okan hocanın bu nedenle acil bir değişiklik yapması gerekiyordu. Bunu Icardi'yi alarak gerçekleştirdi. Bu doğru bir tercihti. İkinci yarı sahada bambaşka bir Cimbom vardı.

Rakibine karşı ciddi bir üstünlük kurdu. Icardi ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu herkese gösterdi. Ancak maçın yıldızı Barış Alper'di mükemmel oynadı. Hem attı hem de attırdı. Her pozisyonda o vardı. Okan hocanın Yusuf Demir'i çıkarması doğru bir karardı. İlkay da dün gol atarak tecrübesini ve klasını gösterdi. Galatasaray kalitesi ve temposuyla maçı kazanarak önemli bir engeli geride bıraktı.