Anasayfa Yazarlar Bu Cimbom’a saygı duyun

Bu Cimbom’a saygı duyun

Evren Turhan

EVREN TURHAN

Eklenme Tarihi 6 Kasım 2025

Galatasaray Ajax deplasmanına 3 puan için gitti. Teknik Direktör Okan Buruk Barış Alper'i ilk 11'de başlatmadı, Sallai ile başladı. Singo da tekrar geri döndü. Bu seçim çok doğru bir başlangıçtı. Çünkü Barış Alper haftalardır formsuz. Okan hoca bu kadroyla başladı. Galatasaray ilk 25 dakikada oyuna tempolu başladı. İlk yarıda Osimhen'in 2 pozisyonu vardı. 43 yaşında olmasına rağmen Ajax kalecisi onları kurtarmayı başardı. Sara duran toplarda iyi olmasına rağmen oyun içinoe çok basit hatalar yaptı.

Vurması gereken yerlerde vurmayarak pas verdi. Pas vermesi gereken yerde de vurdu. Çok etkisizdi. Sane yine iyi oynadı. Kolay kolay top kaybetmediği gibi Osimhen'e bir de asist yapmayı başardı.Singo'nun dönüşü gerçekten Galatasaray'a bambaşka bir hava getirdi. O kadar kuvvetli ki her iki mücadeleyi kazanmayı başardı. Ajax takımı zaten maçta çok pozisyon bulamadı. Ama ikinci yarıya etkili başlamalarına rağmen Osimhen sahneye çıkarak maçın seyrini değiştirdi. Osimhen dünya yıldızı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Galatasaray bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde gücünü bütün Avrupa'ya gösterdi. Bu maçla birlikte 9 puana ulaşan Galatasaray evinde bir maç kazansa 12'ye ulaşarak ilk 24'ü garantileyecek. Okan Buruk'u da ayrı bir tebrik etmek gerekir. Gerçekten çok iyi bir takım ortaya çıkardı. Adını da herkese bir kez daha duyurdu. Dün gece muhteşem bir geceydi ve Galatasaray farklı kazanmayı başardı. Bu arada Barış Alper'e de ayrı bir parantez açmak istiyorum. İkinci yarı oyuna girdi ve çok iyi oynadı. O da böylece Ajax ile oynanan maçla birlikte kazanılmış oldu.

