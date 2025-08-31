SON DAKİKA
Galibiyet iyi futbol kötü

Galibiyet iyi futbol kötü

Evren Turhan

EVREN TURHAN

31 Ağustos 2025

Galatasaray 4'te 4 yapmak için Çaykur Rizespor karşılaşmasına çıktı. Özellikle ilk yarıda Galatasaray çok kötü bir futbol ortaya koydu. Üretkenlik açısından ciddi bir sıkıntı yaşadılar.
Yunus ve Sane çok hareketsiz kaldı. Çok geriye gelip çok top aldılar. Savunma arkasına hiç koşu yapmadılar. Sadece depar atan Osimhen zorluyordu. Bu nedenle Galatasaray bir türlü istediği pozisyonları bulamadı.
Sara yine kötü oynuyordu. Lemina hiç sahada yok. Sakatlıktan sonraki dönüşte temposu bir hayli düşmüş, Sara sahada yoktu ama duran toplarda çok iyiydi.
Galatasaray'ın böyle maçları çözüşü duran toplarla oluyor.
Genel olarak oyuna baktığımızda Galatasaray tempoyu çok yükseltemedi. Biraz da rakibini biraz küçümsemiş gözüktü. Milli maç arasındaki son maçta çok iyi bir görüntü vermedi. Savunmada Sanchez yine iyiydi. Abdülkerim'in ortasıyla da Osimhen golü attı. Galatasaray inanılmaz durgundu ve hiçbir zaman tempoyu yükseltemedi. Okan hoca biraz da hamleler de geç kaldı. Çaykur Rizespor'un attığı golde Günay çok büyük bir hata yapınca Galatasaray golü yedi. Nedense Sarı-Kırmızılılar bu maçta biraz laubali gözüktü.
Bu da takımın iyi bir görüntü vermemesine yol açtı. Yine de bu tip maçlarda kazanmak önemli ama Galatasaray iyi bir görüntü verdi ama buna rağmen kazanmayı bildiler. Böylece 4'te 4 yaparak güçlerini gösterdiler.

