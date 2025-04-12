Evren Turhan

GALATASARAY, dün akşam ligin en zorlu deplasmanlarından birine çıktı. Oyunun bütün kontrolü ilk yarıda Galatasaray'da idi...

Samsunspor daha çok bekleyip kontra ataklarla pozisyon aramaya çıktı. Belki çok üretken değildi ama Galatasaray'ın ilk yarıda Yunus ile golü bulması takımı biraz rahatlattı. Yunus'un temposu yüksek olmasa bile muhteşem bir gol attı. Barış çok etkisiz gözüktü maç içinde. Sara bir türlü istediği tempoya çıkamadı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kupada oynadığı performansı dün yoktu sahada. Ama baktığın zaman Sallai ve Eren iki kenarda da çok kontrollü oynadı. Savunmada da hiç pozisyon vermedi Galatasaray. Muslera'ya top bile değmedi ilk yarı... Bu çok önemliydi Galatasaray adına. Özellikle Osimhen biraz yalnız kaldı.

İlk yarıda istediği topları alamadı.

İkinci yarı golle başlamak mükemmel oldu Galatasaray için... Yunus'un Osimhen'e attığı pas mükemmeldi.

2-0'dan sonra Galatasaray daha net pozisyonlar buldu. Sara son vuruşlarda iyi değildi. Sonuç olarak zorlu gözüken ve rakiplerinin Samsunspor'un kafasını karıştırdığı haftada Galatasaray çok önemli bir galibiyet aldı.

"Zorlu gözüken ve rakiplerinin Samsunspor'un kafasını karıştırdığı haftada Galatasaray çok önemli bir galibiyet aldı."