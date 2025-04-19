Evren Turhan

GALATASARAY için artık her maç finaldi. Bodrum maçına da mutlak 3 puanı için çıktı. Samsun maçıyla beraber şampiyonluk modunun açıldığını görmüştük. Kupadaki derbide de bunu göstermişti.



Frankowski geçen haftadan farklı olarak 11'de başladı. Okan hoca kadroyu bozmadı. Özellikle maçın ilk yarısı Torreira müthiş oynadı. Bence maçın yıldızıydı.



Lemina ile beraber iyi mücadele ettiler. Resmen tek kale bir maç izledik. Oyunun tek hakimi Galatasaray'dı. Osimhen son vuruşlarda biraz daha becerikli olsa ilk yarı 4-0 bitebilirdi. Bodrum gol yememek için kapanıp bekledi.



İlk yarıda Barış top kayıpları yaptı. Yunus biraz durgundu. İlk yarıda tek sırıtan Frankowski'ydi.



Hala daha ritmini yakalayamadı.



Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyununa baktığımızda daha farklı bir skorla içeri girmesi lazımdı.



İkinci yarı da da pozisyonlar buldu ve maçın son anlarında Davinson'la 2. gol geldi. Maçın geneline baktığımızda Galatasaray belki çok daha farklı bir şekilde kazanabilirdi ama önemli olan 3 puanın gelmesi.



Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu oyun sürerse mutlu sona ulaşır diye düşünüyorum.



"Galatasaray çok farklı kazanabileceği maçı 2-0'la bitirdi.

Önemli olan 3 puandı. Aslan emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor."