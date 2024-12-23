Evren Turhan

GALATASARAY, araya girerken Kayseri deplasmanına 3 puan için gitti. Tabii ki futbolcuların yeni yıl iznine gitmesinden dolayı biraz konsantrasyon eksikliği görüldü ilk yarıda. Golün erken gelmesi Galatasaray'ın biraz maçı dengede götürmesini sağladı.



Özellikle Sarı-Kırmızılı takım savunmadan ön tarafa çıkınca ciddi sıkıntılar yaşadı. Tempoyu yükseltmediler.

Belki sezonun en kötü ilk yarısını oynadı Galatasaray. Bir türlü üretkenlikte sıkıntılar vardı. Osimhen ilk yarıda hareketliydi sadece. Yunus ve Barış Alper durgundu. İkinci yarıda Yunus'un bir hareketlenmesi golü getirdi. Mertens; Yunus, Barış Alper biraz canlandığı zaman Galatasaray maçı değiştirebiliyor. Farkı 8 puan yapmak istiyordu Okan Buruk ve öğrencileri ve bunu başardılar. Oyun içerisinde Osimhen'in attığı 4. gol gerçekten muhteşemdi. Galatasaray'da her oyuncu gollerden sonra daha da açıldı. Pozisyonlar verse bile insanlar Galatasaray'ı izlediğinde zevk alıyor.



Sanchez yine çok iyiydi. Abdülkerim zaman zaman aksadı. Sara her zamanki gibi. Jakobs'un dönmesi Galatasaray için çok iyi oldu. Galatasaray işi ciddeye aldığında herkesi yener. Bunu Kayseri deplasmanında da gösterdi.



"Farkı 8 puana çıkaran Galatasaray, işi ciddiye alırsa herkesi yener.

Bunu Kayserispor deplasmanında da gösterdi."