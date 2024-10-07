Evren Turhan

GALATASARAY'ın Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi maçının ardından bu sınavını kazanması gerekiyordu.

Milli maç arası öncesi Sarı-Kırmızılı takımın taraftarına güven vermesi lazımdı. Mücadelede oyun üstünlüğü Galatasaray'daydı ama çok yüksek tempolu oynamadı Okan Buruk'un öğrencileri. Muslera Avrupa maçından sonra takımdaki yerine geri döndü. Oyun içinde yine yüksek bir performans ortaya koyan isim Yunus Akgün idi. Genç futbolcu performansı ile son haftalarda göz dolduruyor.

Kendi yeteneklerini çok iyi kullandı. Sara'nın attığı nefis pasta golünü attı. Icardi yalnız kalıyor. Bu maçta da hareketsizdi yine. Mertens'in karşılaşmada yorgunluğu göze çarptı. Okan Hoca da zaten bunun farkına varıp onu oyundan aldı.

Torreira- Sara ikilisi orta sahada çok koştular.

Sanchez de maçın önemli isimlerinden biriydi. Alanyaspor ilk yarı da etkili gelemedi. İkinci yarıda pozisyonları vardı. Galatasaray daha çok pozisyona giren takımdı. Bu maçın önemi oyundan çok Galatasaray'ın 3 puanı kazanmasıydı. Okan Hoca ve takımı bu maçla metal olarak çok rahatladı.



"Bu karşılaşmanın önemi oyundan çok Galatasaray'ın 3 puanı kazanmasıydı.

Okan Hoca ve takımı bu maçla çok rahatladı."