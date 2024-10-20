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Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 20 Ekim 2024

Hak ederek kazandı

GALATASARAY, milli ara sonrası Antalya deplasmanına çıktı. Ara sonrası maçları zordur. Galatasaray sezonun en iyi ilk yarısını oynadı. Özellikle maçın başlangıcı... Icardi ile golü erken buldu. Galatasaray'ın yeni transferi Sallai ilk yarı müthişti.
Yunus Akgün her geçen gün üzerine koyuyor. Eğer Mertens son paslarda dikkatli olsaydı Galatasaray devreye 4-0 önde girerdi. Orta sahaya baktığımızda Torreira-Sara çok iyi anlaşıyor. Aynı performansları devam ediyor. Davinson Sanchez bir dinamo gibi. Çok sağlam durdu. Özellikle ilk yarıda aldığı topla hücuma çıkması müthişti.
İkinci yarıda da Galatasaray aynı tempoyla başladı. İkinci gol derslik bir goldü. Paslaşmalar çok iyiydi. Birinci sınıf gol izledik.
70'ten sonra Galatasaray oyundan düştü. Ancak oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'daydı.
Osimhen'in attığı gol uzun süre konuşulur.
Teknik Direktör Okan Buruk'u kutlamak gerek. Milli arayı iyi geçirmişler.
Saha çok kötüydü. Ona rağmen çok pas yaptı Galatasaray.
Hakeme de değinmek istiyorum.
Icardi yaka paça yere indirildi ama Ali Şansalan bunu es geçti. Tek talihsizlik Jakobs'un sakatlığıydı.
Sonuçta G.Saray hanesine 3 puanı yazdırdı.

"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u kutlamak gerek. Milli arayı iyi geçirmişler.
Kötü zemine rağmen kazandılar."

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