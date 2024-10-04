Evren Turhan

GALATASARAY, Avrupa kupasında zayıf rakibine karşı galibiyet için gitti Riga'ya. Okan Hoca asıl kardosuna döndü. Muslera cezalıydı ve Osimhen sakattı. Lucas Torreira ve Davinshon Sanchez takıma döndü. Oyunun tek hakimi maçın başında Sarı-Kırmızılı takımdı. Yunus ilk golde katkı sağladı hem de karşılaşmada gol attı. Icardi oyunda biraz kopuktu bunun nedeni ise geriye doğru gelip top almaya çalıştı. Arjantinli yıldız golden biraz uzak kaldı. Sadece Mertens'in pozisyonunda bir kafa vurdu. Orada da Belçikalı yıldız bitiriciliğini gösterdi. Barış Alper Yılmaz, eski formunda değil zorluyor ama; sonuçlandırmada yine sıkıntıları var. Galatasaray oyunun hakimiydi. O 5 dakikalık bölümde Kasımpaşa maçında yaşanan olaya bir kez daha tanık olduk.

Maçı nasıl olsa kazanırız havası gol yemesine sebep oldu. Golde Abdülkerim'in hatası vardı adamını takip etmedi. Uzun zamandan beri bu sıkıntılar yaşanıyor. İkinci yarının başında denge geldi. Rakibinin hiçbir şey yapamadığı maçta 5 dakikada her şey değişti. Savunma iyi değil.

Basit goller yeniyor. Galatasaray'ın bu takıma puan verme lüksü yok olamaz.



"Takım savunması iyi değil. Galatasaray'ın Avrupa'da böyle bir takıma karşı puan kaybetme lüksü kesinlikle olamaz."