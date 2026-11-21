Gece yarısı paniği! İzmir Menemen'de deprem meydana geldi: AFAD verileri açıkladı
İzmir'in Menemen ilçesinde gece saatlerinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 03.14'te kaydedilen ve yerin 13,51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi.
MERKEZ ÜSSÜ MENEMEN
İzmir'in Menemen ilçesi merkezli bir sarsıntı kaydedildi. 22 Kasım 2026 Pazar günü sabaha karşı saat 03.14'te meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem, uykuda yakalanan vatandaşlarda kısa süreli tedirginlik yarattı.
DEPREMİN DETAYLARI
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam