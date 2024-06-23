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Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 23 Haziran 2024

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Montella’ya yazar

OYUNA iyi başlayan Portekiz'di. Milli Takımımız çok ürkek bir oyun ortaya koydu. Takım savunmasında ciddi sıkıntılar vardı. En önemlisi Montella, doğru bir 11 ile başlamadı. Arda yoksa Kenan Yıldız ile başlanmalıydı. Adam paylaşımı konusunda sorunlar yaşadık. Bireysel hatalar yaptık.
Ofansif anlamda bulduğumuz pozisyonları da cömert bir şekilde harcadık. Bitiriciliğimiz yoktu.
Orta sahada Hakan Çalhanoğlu liderliği üstleniyor ama çok fazla geri ve yan pas yaptı. Bir türlü ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçemedik. Portekiz'e karşı bu kadar pasif oynayacağımızı hiç kimse beklemiyordu. Ayrıca Altay'ın Uğurcan Çakır ile başlanması gerekiyordu. Golleri bireysel hatalarımızdan yedik.
Portekiz organize goller atmadı.
Bu yenilgi Montella'ya yazar.
Elbette halen grupta şansımız var. Ancak; fiziksel ve mental olarak hiç iyi bir görüntü vermedik. Yunus bence kötü oynamadı. Kerem'in de pozisyonları vardı. Gol atmak için ise yeterli olmadı. Son maçta galip geleceğimizi ve her şeye rağmen bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum.

"İyi bir görüntü vermedik.
Bu yenilgi Montella'ya yazar. Her şeye rağmen çıkacağımıza inanıyorum."

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