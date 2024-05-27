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Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 27 Mayıs 2024

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Mayıslar Galatasaray’ın

GALATASARAY, Konya'da çok zorlu bir şampiyonluk maçına çıktı. Oyuna çok iyi başlayan bir Galatasaray vardı. İlk dakikadan beri oyunu kontrol eden konuk takımdı. Deplasmanda değil kendi evindeymiş gibi bir hissiyatla oynadı. Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk yarıda çok iyilerdi. Kerem Aktürkoğlu da bu ceza sahasına yaptığı koşularla bu oyunculara destek olan isimlerden biriydi. Geneli bakıldığında Galatasaray ilk yarıda oyun üstünlüğü alan, topa hakim, pozisyonlar bulup kaçıran takımdı. Daha farklı da olabilirdi ama Sarı-Kırmızılı takım istediği skoru alarak ilk yarıyı bitirdi. Galatasaray ilk yarıya oranla ikinci yarıya çok daha iyi başladı. Özellikle Mauro Icardi maçın yıldızı olmak için çok uğraştı ve ikinci golü de attı. Galatasaray bu maçta şampiyon gibi oynadı ve maçı 3-0'a getirdi. Berkan, Barış Alper ve Kerem çok iyiydi. Mertens yine tecrübesini konuşturdu. Galatasaray istediği şampiyonluğu hak ederek kazandı. Geçen hafta alınan derbi mağlubiyeti takımın konsantrasyonunu ukarı çekmiş.
Son olarak Mayıs ayı geldi mi şampiyonluk kaçınılmaz. Okan Buruk, yönetim ve futbolcuları tebrik ediyorum.

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