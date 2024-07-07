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Haberler Yazarlar Evren Turhan Ah be Montella!
Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 7 Temmuz 2024

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Ah be Montella!

ÇEYREK finalde Hollanda maçına çok iyi başladık.
Hem milli takımımıza hem oyuncularımıza çok güvendik. oyun istediğimiz gibi gidiyordu. golü de tam zamanında bulduk. hem savunmada pozisyon vermiyor hem de tehlikeler yaratıyorduk.
Orta sahada Hakan ile Salih pek uyum sağlayamadı.
Arda yaptığı asistle skora katkı sağladı ancak oyunun mücadele konusunda etkisiz kaldı.
Montella oyuncu değişikliğinde çok geç kaldı. 60. dakikada Kenan'ı çıkartıp Kerem'i almalıydı.
Hakan da çok fazla katkı veremedi.
Böyle maçlarda oyunu iyi okumak lazım.
Hollanda güçlü bir takım ama biz çok daha fazla mücadele ettik. Zamanında değişiklikleri yapsaydık, bence turu geçerdik.
Ah be Montella...
Savunmada yediğimiz kötü gollere cevap gelebilirdi ama top bir şekilde kaleyi geçmedi.
Bence çok başarılı bir turnuva geçirdik. Ben bu takımla gurur duyuyorum. Ufak detaylarla maçı kaybettik ve bu takım final oynamayı hak ediyordu. İnşallah sonraki turnuvalarda başarılı oluruz.

"Montella değişiklikleri erken yapsaydı turu geçebilirdik.
Bu takımla gurur duyuyorum.
Bence başarılı bir turnuva geçirdik."

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