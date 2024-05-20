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Evren Turhan

EVREN TURHAN

Tarihi 20 Mayıs 2024

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G.Saray’a yakışmadı

GALATASARAY, şampiyonluğa 1 kala Fenerbahçe'nin karşısına çıktı.
Alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecekti. Özellikle 24. dakikada Djiku'nun oyundan atılmasına kadar Fenerbahçe oyun olarak üstündü. Galatasaray bir türlü oyunu kuramadı. İstediklerini sahaya yansıtamadı. Fenerbahçe ön alan baskısını çok iyi yaptı. Sonrasında Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile önemli bir pozisyon buldu ve bunu golle sonuçlandıramadı. Ama genel olarak baktığımızda Fenerbahçe derbiye daha iyi konsantre oldu diyebiliriz. Galatasaray'da genel bir tutukluk vardı. Özellikle ikinci yarı Kerem Demirbay, Ziyech oyundan düştü. Okan hoca daha erken hamle yapabilirdi. Galatasaray 10 kişi rakibini karşısında golü kalesinde gördü. Genel olarak baktığımızda Galatasaray derbiye yakışır bir oyun oynamadı.
Sarı-Kırmızılılar'da oyuna giren isimler de katkı veremedi. Galatasaray bu sezon sahasında ilk kez kaybetti. Stada gelen taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Galatasaray önümüzdeki hafta Konyaspor ile çok kritik bir maça çıkacak.
1 puana yine şampiyonluğunu ilan edecek ama şu bir gerçek ki büyük bir stres yaşayacak.

Genel olarak baktığımızda Fenerbahçe derbiye daha iyi konsantre oldu diyebiliriz.
Galatasaray'da genel bir tutukluk vardı.

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