Evren Turhan

GALATASARAY, mutlak galibiyet için çıktığı maçta aşırı zorlandı. İlk yarıda çok kötü bir takım vardı. Barış Alper Yılmaz ile Mertens en çok mücadele eden isimlerdi.

İkinci yarıda Ziyech de bu iki isme katılarak çok gol aradı.

Icardi, Abdülkerim, Kaan ve Köhn sahanın en etkisiz isimlerindendi.

Okan Buruk'un, Köhn'ü oyundan almasını bekledim ama almadı. Köhn, Can Keleş'ten bir tane bile top kazanamadı.

Kaan Ayhan da hiç hücuma katkı veremedi. Nelsson-Abdülkerim ikilisi, son iki sezonda Süper Lig maçları için söylüyorum, en çok Markao'ya karşı zorlandı.

Galatasaray, çok zorlandığı maçta belki de 1 puanı bile alamayabilirdi ancak DNA'sından gelen genlerle bu maçtan da 3 puanla ayrılmayı başardı. Haftaya oynanacak derbiyi kaybetse bile son hafta Konya karşısında alınacak 1 puan Galatasaray'ı şampiyon yapacak.

Galatasaray dün puan kaybetseydi Fenerbahçe takımı çok daha hırslı gelecekti Aslantepe'ye.

Berkan'ın golü bu anlamda Fenerbahçeli futbolcuların tüm hayallerini suya düşürdü. Yine de haftaya sert bir maç bekliyorum.

Her ne olursa olsun, "Mayıslar Cimbom'undur" diyorum!

"Berkan'ın golü, Aslantepe'ye gelecek Fenerbahçe takımının bütün hırsını alıp götürmüştür.

Aslan 1 puana şampiyon..."