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Evren Turhan

EVREN TURHAN

19 Ocak 2024, Cuma

Kupa Aslanı sahnede

GALATASARAY favori olduğu maçta rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıktı. Ümraniye maçı oynamayan isimler için büyük bir şanstı. Berkan, Eyüp Aydın, Halil, Kazımcan maç temposu kazanmak için fırsat yakaladı. Halil ve Tete bir türlü istenen performansı veremiyor.
Oyuncuları eleştirebiliriz ama değersizleştirmek yanlış. Sosyal medyada böyle bir algı var. Bunu doğru bulmuyorum. Çünkü bu tip maçlara konsantre olmak kolay değil. Galatasaray kötü başladı ama daha sonra kalitesini ortaya koyarak maçı kazanmayı da başardı.
Cimbom'da en arzulu oyuncu bence Barış Alper'di. Görevini layıkıyla yaptı. Kendi kalesine gol attı ama daha sonra gönül aldı. Tete gol atsa da performansını artırması gerektiği fikrindeyim. Sahadaki vücut dili hiç iyi değil. Eyüp Aydın çok klas bir oyuncu. Süre aldıkça da maç performansı artacaktır. Kerem Demirbay bu maçta iyiydi. 2 asist yapıp, kalitesini gösterdi. Rakip Ümraniye zayıf gibi görünebilir. Ama maçı çözme ve son vuruşlardaki sıkıntı devam etti. Davinson'un tekrar dönmesi önemliydi. Kerem Aktürkoğlu da iyi liderlik yaptı. Uzun maratonda G.Saray'ın her oyuncuya ihtiyacı var. Aslan, kupada favori!

"G.Saray kötü başlasa da kalitesini ortaya koyarak kazanmayı başardı. Uzun maratonda her oyuncuya ihtiyaç var. Kupada Cimbom favori."

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