Evren Turhan

GALATASARAY dün akşam Fenerbahçe'nin berabere kalmasıyla Trabzonspor maçına çok daha moralli çıktı. Okan Buruk çok doğru bir kadro ile başladı.

Zaha'yı santrfor, Kaan'ı sol bek ve Barış'ı da sağ kanatta kullandı.

Doğru kadro ile başlamak da Galatasaray'ın coşkusunu artırdı.

Özellikle Barış Alper'in sağ taraftan getirdiği toplar müthişti.

Mertens çok iyi bir maç çıkardı.

Paslar verdi, pozisyonlara girdi.

Ama tabii ki maçta en öne çıkan oyuncuların başında Zaha geliyordu.

2 gol, 1 asistle maçın yıldızı olmayı başardı. Kaan Ayhan, sol bekte Visca'ya adım attırmadı.

Hem savunmayı iyi yaptı hem de gidip gol attı! Galatasaray önceki haftalara göre daha tempolu ve daha istekli göründü. Geçen seneki o seriyi yakalayacak bir performansının sinyallerini verdi.

Abdülkerim'in sakatlanması talihsizlikti.

Ama Sanchez eksikliğini hissettirmedi.

Torreira yine arı gibi çalıştı. Kerem Demirbay biraz durgundu. Fakat; Zaha'ya yaptığı asist mükemmeldi. G.Saray artık çıkış sürecine geçti. Bu tempolu oyunun altına düşmemesi lazım. Okan Buruk'un formu da yükselecektir. Dünkü zafer, seri galibiyetlerin habercisi.



"G.Saray önceki haftalara göre daha tempolu ve istekli göründü. Bu temponun altına düşmemeli.

Bu zafer serinin habercisi."