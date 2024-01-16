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Evren Turhan

EVREN TURHAN

16 Ocak 2024, Salı

Kötü oyun iyi sonuç

GALATASARAY, Kayseri maçına eksikleri fazla bir kadro ile çıktı. Sadece Sacha Boey takıma döndü. Galatasaray pozisyona giriyor ama sonuçlandıramıyor.
Sezon başından beri final pasları ve son vuruşlar ciddi sıkıntı var. İlk yarıda iki kanat oyuncusu Zaha ve Tete sahada yoktu. Zaha rakibini bir kere bile geçemedi. Mertens istekliydi ama son vuruşları kötüydü. Galatasaray son haftalarda bir türlü maçı koparamıyor. Duran toptan Nelsson'un golüyle öne geçtiler.
Sarı-Kırmızılılar savunmada da çok. kötüydü. Rakibe Çok pozisyon verdiler ama Muslera kalesinde devleşti ve maçın adamı oldu.
Ndombele iyi oynadı iyi mücadele etti ama takımda genel bir tutukluk var. Konsantrasyon eksikliği ciddi bir derecede gözüküyor.
Torreira'nın pas hatası da golü getirdi zaten.
Galatasaray çok rahat kazanacağı maçı zora soktu ama Mertens'in penaltısıyla kazanmayı bildi.
Halil ve Tete'nin performansları Galatasaray için çok yetersiz bu net bir gerçek. Maçın Galatasaray adına bir diğer en iyi oyuncusu da Abdülkerim'di. Hem savunmada hem de hücumda her şeyini verdi.
Galatasaray, kötü bir oyunla iyi bir sonuç almayı başardı. Sarı-Kırmızılılar oyunu acilen toparlamalı.

"G.Saray çok rahat kazanacağı maçı zora soktu.
Son haftalarda maçı koparmakta zorlanan Cimbom oyununu bir an önce toparlamalı."

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