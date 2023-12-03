Evren Turhan

ŞAMPİYONLAR Ligi dönüşü Galatasaray için kolay olmuyor. Pendik maçı da öyle başladı. Okan Hoca rotasyona gitti doğal olarak.

Kazımcan, Oliveira, Nelsson, Tete forma şansı buldu. Nelsson hariç diğer isimlerden istenilen verim alınamadı. İlk yarıda pozisyon yok, yardımlaşma yok ve tabii ki gol de yok.

Icardi yine maçın genelinde çok durgundu. Icardi'nin bir an önce bu durumu aşması lazım. İkinci yarı Okan hoca çok doğru hamleler yaptı. Genelde 60-65'i bekleyen Buruk bu kez dayanamadı ve maça dokundu.

Barış Alper'in sol beke geçmesi herkesi şaşırttı ama bu maç özelinde o bölgeye çok iyi geldi. İkinci yarı oyun üstünlüğünü alan Galatasaray pozisyon da bulmaya başladı. Mertens oyuna girdikten sonra tecrübesini gösterdi, attığı şut sonrası Bakambu da takipçiliğini konuşturup fileleri sarstı.

Okan hocanın Bakambu'ya daha fazla süre vermesi lazım. Ziyech klas pasları ve müthiş golle maçı bitirdi. Belki oyundan çok memnun olmadı ama Şampiyonlar Ligi sonrası skor çok önemliydi, Galatasaray yine kalitesiyle kazandı.



"Kimse oyundan memnun değildir ama Şampiyonlar Ligi dönüşü 3 puanı kazanmak çok önemlidir.

Takım bunu başardı"